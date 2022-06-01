端午連假搭台灣好行　持電子票證享半價…墾丁快線只要176

▲清消作業 。（圖／記者陳崑福翻翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

端午節連假，公路總局為鼓勵民眾連假期間多加利用大眾運輸，自6月3日起至6月5日止，使用電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡等)搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠(限全票乘客)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中行經屏東縣境的台灣好行路線有「【9189】墾丁快線以及【9127D】大鵬灣琉球線」，使用電子票證乘車，【9189】墾丁快線原價為352元優惠後只要176元、【9127D】大鵬灣琉球線原價為106元優惠後只要53元。另上述期間民眾使用電子票證搭乘國道客運、台鐵返鄉轉乘屏東地區公路客運或市區客運路線均可享基本票價免費之轉乘優惠。

另外，屏東客運台灣好行【508】神山線正常行駛，這條路線行經台灣最高橋樑的谷川大橋、一窺雲霧中的原鄉秘境-霧台神山部落，還有品嚐美味的獵人餐、下午茶，全程行程包含導覽及餐點只要$899元起，不用花大錢就能玩遍原住民觀光景點，邀請遊客做深度部落旅遊，漫步雲的故鄉，可上網屏東旅行社的「瘋趣台灣」網站預約。

屏東客運表示，疫情期間也提升防疫作為，已加強消毒場站及車輛，請民眾進出大眾運輸場站及搭乘客運時，務必佩戴口罩與配合防疫措施，降低病毒傳播風險。