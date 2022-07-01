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大陸 大陸焦點 特派現場

港回歸25週年大事記（下）／傘運、反送中爆發　國安法迅速實施

 記者蔡儀潔／整理報導

今（1）日是香港回歸25週年，《東森新媒體ETtoday》帶讀者回顧，香港自1997年主權移交後，這25年發生的重大事件，以10年為區間分為上下兩篇。在2013年至2022年這10年間，香港各界矛盾爆發，發生多起社會運動，「港區國安法」2020年迅速推出並實施，象徵香港「由亂轉治」。

「佔領中環」發起人陳健民、戴耀廷和朱耀明。（圖／路透社）

▲「佔領中環」發起人陳健民、戴耀廷和朱耀明。（圖／路透社）

2013年-2017年

2014年，北京發表「一國兩制」白皮書，全國人大常委會針對2017年普選訂下「8.31」框架，引發香港「佔領中環」及「雨傘運動」爆發。

「佔領中環」是一場爭取普選的政治運動，提出以有限度的、非暴力的公民抗命為手段，來爭取行政長官和立法會普選的公平實踐。

此運動自2014年9月28日開始，持續至同年12月15日。香港防暴警察施放催淚彈驅散示威者，更一度舉起開槍警告旗，結果激發強烈民憤，佔領行動擴大。

事件演變成「雨傘革命」，示威者自發佔據多個主要幹道進行靜坐及遊行，佔領區包括金鐘、中環、銅鑼灣等地。運動的主要象徵是黃色的雨傘，源於示威者面對警方以胡椒噴霧驅散時，使用雨傘抵擋。

2016年2月8日夜晚至隔日早晨發生「旺角魚蛋革命」，示威者與警方爆發激烈衝突，造成多人受傷被補。香港法院裁定本次事件為暴動，多名示威者被判暴動罪成，其中一被告判囚7年，為香港開埠以來最重的暴動罪判刑。

前香港特首曾蔭權2017年2月被判一項公職人員行為失當罪成，被鎖上手銬羈押荔枝角收押所候判，最終被判即時入獄20個月。曾蔭權是香港開埠以來，被起訴而且被定罪的最高級官員。

2017年3月31日，林鄭月娥被正式任命為香港第五任行政長官，同年7月1日正式就任。大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛曾訪港，參加回歸20週年活動。

▲▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

▲港珠澳大橋。（圖／CFP）

2018年-2022年

2018年10月24日上午9時，港珠澳大橋正式通車，為全世界最長的沈管隧道以及世界跨海距離最長的橋隧組合公路。

2019年，逃犯條例修訂草案引發一星期內，先後有103萬人及200萬人上街遊行示威要求撤回，「反送中運動」成為香港史上規模最大遊行。然而「和理非」抗議演變成嚴重警民衝突，亦由此產生撤回修例、成立獨立調查委員會、釋放示威者、實施雙普選及林鄭月娥下台的「五大訴求」。

▲▼ 香港,反送中,929,香港遊行 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 反修例風波是香港回歸後最嚴重的政治危機。 （圖／記者黃彥傑攝）

▲▼反送中0929。（圖／記者黃彥傑攝）

由於港府方面拒絕回應，示威逐漸演變為警民衝突的暴力場面。大陸官方媒體亦作出評論，使社會不同意見群體的嚴重對立，導致泛民主派及本土派為首的社會矛盾，使得香港多個行業被波及。

另外，林鄭月娥的民望及港府的公信力嚴重受損，民生經濟亦受到損害。「反送中風波」是香港回歸後，最嚴重的一次政治危機。

▲黃之鋒和周庭抵達法院。（圖／路透社）

▲黃之鋒因煽惑他人參與非法集結及組織非法集結，被香港法院判囚13個月半。（圖／路透社）

2020年，大陸全國人民代表大會常務委員會通過「港區國安法」，內容包括分裂國家罪、顛覆國家政權罪等，並於6月30日實施，其後有市民發起至少2次遊行表達不滿，引發警民衝突和超過600人被捕.。香港立法會通過國歌條例草案，違者最高處3年監禁。

港區國安法執行後，大批民主派人士被捕，多家媒體關閉。2020年8月，香港警方國安處以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」等罪名，上門拘捕壹傳媒創辦人黎智英等7人。2021年6月17日，香港國安處以涉嫌違反國安法，拘捕壹傳媒及《蘋果》5名高層，「蘋果」停止營運的消息受到國際社會關注。

▼黎智英被捕畫面。（圖／路透）

▲▼黎智英。（圖／路透）

2021年3月，大陸全國人民代表大會通過《完善香港選舉制度》，收緊所有級別選舉，以配合北京對香港落實「全面管治權」及「愛國者」管治模式。

多數西方國家對此表示強烈反對，英國、美國等多國及歐盟發表聲明嚴詞譴責，北京此舉顛覆和直接乾預香港選舉制度、摧毀一國兩制民主發展，完全違反《中英聯合聲明》。

▲▼ 新冠疫情,香港疫情,香港醫院,香港公立醫院 。（圖／路透）

▲香港爆發第五波疫情，醫療系統一度崩潰。（圖／路透）

2022年1月下旬起，Omicron變種株在香港社區蔓延，新年假期的群聚活動使疫情在2月5日起急劇惡化，2月25日單日確診首次破萬例，醫療系統超負荷，大量患者在急診室外滯留。

3月3日為香港第五波疫情的峰頂，單日陽性個案達76991例，3月中旬的單日檢測陽性個案下跌至2至3萬例。香港大學醫學院的研究顯示香港第五波疫情實際上有最少358萬人感染。

據官方統計，截至6月29日，香港累計陽性檢測個案有123萬5960例，死亡個案有9398例。港府指出，死亡數字是指病人在身故時，被驗出對病毒呈陽性的人數，未必全部因感染新冠而死亡。

港府在「動態清零」的政治壓力下，陷入既無法清零又不可選擇共存的兩難局面，隨後立法會議員及建制派政客屢次發表要實施封城及禁足等言論，造成民眾恐慌，導致市面出現糧食、日用品及藥物的搶購潮與混亂。

▼ 香港人心惶惶，超市爆發搶購潮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 香港疫情,搶購潮,香港搶購潮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

李家超宣佈辭任政務司司長一職，參加行政長官選舉，4月7日辭呈獲批准，成為唯一候選人。他5月8日獲得1416張支持票，當選第六任香港特別行政區行政長官，得票率超過99%，創下歷史新高，是主權移交後首位警察出身的保安局局長。

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