港回歸25週年大事記（上）／英中主權交接　鄧小平提「一國兩制」

記者蔡儀潔／整理報導

今（1）日是香港回歸25週年，同時象徵著距離「50年不變」的2047年還有一半時間，「一國兩制」的實施再度引發各界熱議。《東森新媒體ETtoday》帶讀者回顧，香港自1997年主權移交後，這25年發生的重大事件，以10年為區間分為上下兩篇。

▲1997年主權交接儀式現場。（圖／路透）

1997年-2002年

1997年6月30日晚上11時30分，香港主權交接儀式在灣仔香港會議展覽中心舉行，時任中國國家主席江澤民和英女王代表威爾斯親王查理斯分別致辭。

在即將踏入午夜時，英國和香港的旗幟徐徐降下，標誌156年英國管治的終結；午夜12時正，中華人民共和國國旗和香港特別行政區區旗升起，香港的主權正式轉移到中國。現場有約6500名媒體代表進行報導，並傳送給全球數以億計的電視觀眾。

同日，江澤民在就職儀式上，正式宣佈中華人民共和國香港特區政府成立，第一屆政府班底由董建華擔任行政長官、主要官員則有由政務司司長陳方安生帶領。解放軍駐港部隊的4000人部隊飛抵香港。

江澤民在儀式上指出，香港繼續實施資本主義制度，保持原有的社會經濟制度不變、生活方式不變、法律基本不變，香港享有基本法賦予的高度自治權。

▼ 江澤明與查理斯。（圖／路透）

實際上，「五十年不變」是中共前領導人鄧小平於1987年提出，全稱為「一國兩制、高度自治、港人治港、現有的資本主義生活方式五十年不變」。

據香港《明報》報導，鄧小平曾向英國政府解釋，21世紀首50年，中國大陸需要一個穩定的包括解決香港、澳門及台灣問題，因為中國大陸不希望與台灣開戰，如果人們明白大陸政策背後的考慮，就不會誤解中華人民共和國會對「一國兩制」政策作出改變。

自此，「一國兩制，港人治港」方針在香港這塊土地上推行。回歸後的首個5年裡，大陸人大曾針對港人內地子女釋法，引發香港司法界的擔憂和不滿，認為可能會導致終審法院權威受衝擊，因此發起香港史上首次沈默大遊行。

2003年-2007年

2003年SARS（非典）在香港爆發，當中淘大花園出現大規模傳播，港府採取史無前例的緊急行動，宣佈把淘大花園E座隔離10天，累計1700多人染疫，299人死亡。

《香港特別行政區基本法》第二十三條是香港基本法中一條規定，香港應自行立法維護中華人民共和國國家安全的法律條文，其用意是以法律禁止任何有損該國國家主權、領土完整、統一及國家安全的行為。

2002年至2003年期間，為實踐這項條文而開始的立法過程在香港引起巨大爭議，甚至引發50萬人參與的七人大遊行。法案表決前夕，代表工商界及自由黨的行政會議成員田北俊辭職，之後不少工商界功能組別議員跟隨自由黨改變立場，特區政府無望在立法會取得足夠票數支持，最終終止立法程序。

2005年3月10日，第一屆行政長官董建華以健康為理由向北京請辭，於3月12日獲接納。曾蔭權在行政長官補選中自動當選，6月21日得到正式任命，並在同月24日上午9時前往北京人民大會堂，在時任大陸國務院總理溫家寶監誓下宣誓就職，成為第二任香港特首。

▲823馬尼拉人質事件現場 。（圖／美聯社）

2008年-2012年

2010年發生823馬尼拉人質事件，8名香港旅客被殺。事件造成香港與菲律賓關係緊張，先後發出黑色外遊警示。

2011年8月8日新政府總部大樓、立法會綜合大樓、行政長官辦公室大樓建成並啟用。梁振英2012年3月25日在選舉委員會以689票當選，成為香港第4屆行政長官，獲溫家寶簽署任命狀後於2012年7月1日正式宣誓就職。