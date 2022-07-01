致敬防疫辛勞！宜縣執業醫事相關人員　童玩節期間持證免費入園

▲向防疫辛勞致敬，宜縣執業醫事相關人員，童玩節期間持工作證免費入園。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(1)日宣布宜蘭縣新增642名確診個案，並新增1名死亡個案。宜蘭縣長林姿妙宣布，2日起至8月14日的「2022宜蘭國際童玩藝術節」，為了向辛苦的醫護防疫人員致敬，在宜蘭縣執業的醫療、醫事及照護機構的醫護及其他工作人員（包含行政人員），活動期間憑工作證即可免費入園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭這周的確診人數與上周同日相比，每天的確診人數確實有逐步緩降的趨勢。今(1)日是孩子們放暑假的第一天，林縣長提醒，家長帶孩子出遊或參加各項暑期活動，務必落實各項防疫作為。

有關疫情方面，宜蘭衛生局表示，新增的1名死亡個案，是80多歲女性，施打過4劑疫苗，她於6月23日確診，雖經搶救仍不敵病毒侵襲於6月27日過世。另外，新增確診學生數共64人、教職員工4人，累計共10,614位學生、1,158位教職員確診。

宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率已達88.3%，第二劑涵蓋率已達80.9%，第三劑涵蓋率已達68.8%。明(2)日起，專為5-17歲學生服務的第18波疫苗快打站開始提供服務；後(3)天起，為18歲以上縣民服務的第19波疫苗快打站也將開始提供服務，請尚未完整施打疫苗的縣民踴躍前往施打。另縣內合約醫療院所也可以預約接種疫苗，請民眾儘快完整施打疫苗，一起提升群體保護力。

至於宜蘭縣住宿型長照機構探訪陪伴者及陪住者的管理措施，即日起比照中央規定放寬。另外宜蘭縣醫院住院病人之陪病及探病管理措施，各院原則上比照中央規定放寬，惟考量各醫院屬性不同，仍保留醫院可依現況些微調整該院的管理措施，但須清楚公告。

因應疫情持續趨緩，這週起，週六、週日不再舉行疫情說明線上記者會。但防疫工作仍持續進行，相關疫情資料將以新聞稿方式發布。