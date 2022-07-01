台東今日+448！　饒慶鈴籲「盡速施打第4劑疫苗」

▲台東今日+448。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣1日新增448位確診者，400名民眾戶籍或居住地分在台東、48名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案31997人、居隔者1201人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/30下午為止，住院收治人數37人、加強版集中檢疫所32人、居家照護現管人數2628人。

台東縣衛生局表示，縣內現有4養護、6監所、2身障機構群聚事件監控中，今日共新增38例確診個案。監所部分本日新增35人(1員工、34住民)；身障機構新增3人(2住民、1員工)；養護機構則無新增。

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台東縣衛生局呼籲國內處於COVID-19社區流行期間，為了避免高風險對象感染新冠肺炎造成重症情形，自今(111)年5月16日起已陸續推動COVID-19疫苗第2次追加劑接種，對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全與免疫低下且病情穩定者，以及醫事人員(包含醫事機構執登人員及醫事機構非醫事人員)、邊境工作與檢疫相關人員及機構及社福照顧系統之工作人員。在校園疫情部分，台東縣今日新增確診29生、7師，累計共5098生、802師。

上述對象如經評估自身風險而有意願接種者，與第1次追加劑間隔5個月(即150天)後即可接種第2次追加劑，如符合接種條件者請攜帶黃卡、健保卡及相關證明文件至合約院所進行接種，接種單位工作人員檢視其工作相關證明文件，經醫師評估後可接種第2次追加劑。

縣長饒慶鈴呼籲65歲以上長者(含55歲以上原住民長輩)7/31前至醫療院所施打任1劑疫苗，均可獲得最高500元衛教品及2劑家用快篩試劑，請鼓勵長輩接種，醫療院所、衛生所接種時間可參考台東縣衛生局官網公告，唯有做好個人防護，才能有效降低染疫風險。