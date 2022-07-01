發錢啦！疫情衝擊鄉親生活　嘉義竹崎鄉發「防疫補助金1000元」

▲嘉義竹崎鄉公所。（圖／翻攝Google Maps）

文／中央社

（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣竹崎鄉因應COVID-19疫情衝擊鄉親生活，日前通過防疫補助金自治條例，今年6月30日前設籍竹崎鄉就發放補助金新台幣 1000元，預計於7月30日及31日發放。

竹崎鄉長曾亮哲今天告訴中央社記者，竹崎鄉目前人口數約有3萬4000名，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊鄉親的生活及經濟，為降低疫情所帶來的影響，以及減輕民眾生活負擔，並擬定防疫補助金自治條例，於6月29日經鄉民代表會通過，預計發放設籍的鄉親防疫補助金1000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

竹崎鄉公所為減輕攤商生計負擔，決定再減收並優惠3項措施，包括竹崎公有零售市場攤位月租金減收6個月、親水公園B區18個攤位使用費，也減收6個月、竹崎鄉耕地承租佃農於今年前半年度租金免收等。

竹崎鄉公所表示，防疫補助金預計7月30日及31日，前往各村分流發放。符合資格鄉親須攜帶國民身分證及印章至通知單所指定發放處所領取，若無法親自到場者可委託他人持委託書及雙方證件領取。

另外，若無法於發放當日領取者，也可自8月起至9月底，前往戶籍所在的村辦公處領取，或至公所網站下載匯款申請書以匯款方式辦理，防疫補助金領取通知單會在7月中旬起發放。