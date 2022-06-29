「阿伯抱一下！」果園內摸臀硬親女大生　農業公司色老闆遭判6月

▲女大生在某農業科技公司的果園實習，負責人阿山竟拍她屁股、熊抱又強吻，法院依強制猥褻罪判他6個月徒刑。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）



記者蔡怡萍／嘉義報導

嘉義某大學一名女大生透過學校資訊，主動應徵一間農業科技公司的實習機會，但公司負責人阿山（化名）趁女大生修剪果樹時，伸手拍她的臀部，又擅自將她騰空抱起，並說「阿伯抱一下」，趨前熊抱外還想親她嘴巴，女大生驚嚇逃離後馬上報警，嘉義地院依強制猥褻罪處阿山6個月徒刑，可上訴。

根據判決，一名在嘉義市某所大學就讀的女學生，看見學校公佈欄釋出的實習機會，於是主動打電話給某間以農作物栽培為業的科技公司表達實習意願。

女大生隨後順利錄取，與公司負責人阿山在2021年11月1日下午一起到果園內修剪果樹，但阿山趁女大生專心工作時，佯稱周圍有許多飛蚊、藉機拍打了她的臀部好幾下，又突然從正面將女大生騰空抱起數秒，女大生當場被怪異舉動嚇傻，阿山見她沒有反應，對她說「阿伯抱一下」又伸手扶住她臀部貼身擁抱，甚至將她眼鏡、口罩取下想強吻，女大生回過神來連忙推開閃躲，阿山才倖然作罷離開果園。

女大生離開後立刻報警，阿山警詢時也坦承犯行，嘉義地院認為阿山不思以正當方式處理自身情慾，為滿足一己私慾、無視對方意願而犯行，侵害對方性自主權，造成女大生心理嚴重傷害。

但審酌阿山坦承犯行，雖表達有意和解，但女大生不願意，故未與對方達成和解、賠償損失，依強制猥褻罪處阿山有期徒刑6個月，如易科罰金以1千折算1日，仍可上訴。