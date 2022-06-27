嘉義色翁鎖定高中妹…假借問時間「鹹豬手襲臀」！2女受害怒報警

▲嘉義色翁假借詢問時間，偷襲女高中生背部、臀部。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／中央社

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市林姓老翁被控去年10月起，在上海路住家附近街口，假借詢問時間，撫摸2名高中女生背部、臀部，檢方依違反性騷擾防治法起訴，因高中女生未滿18歲，依法加重其刑。

嘉義地檢署起訴書指出，現年69歲林姓老翁去年10月間，在嘉義市上海路與貴州街口的住家附處，見一名穿著制服、背書包的女學生騎電動自行車停紅燈，他藉機上前搭訕，假裝詢問時間，再趁機用手掌撫摸女學生，從上背至臀部位置，女學生飽受驚嚇，立即騎車離去。

相隔一個月，去年11月間，林翁又在一樣地點，對另一名女學生下手，還想進一步摟抱，最後被女學生用手推開，女學生趕緊騎車離去。

2名女學生向警方報案，警方也約談林翁到案，林翁坦承有碰觸2人身體，但否認有性騷擾，他還辯稱，不是故意碰觸女學生身體，當時是要問時間，因靠得比較近，手有揮到女學生，但不知道有揮到身體哪裡，全案送檢方偵辦。

檢方訊後指出，2名女學生與林姓老翁並不相識，無任何糾紛，沒有理由任意誣陷林翁，另外，衡量女性背部，在正常禮儀下，不得任由他人隨意不當撫摸，老翁刻意撫摸女學生背部，足以引起女學生嫌惡、不舒服感覺。

檢方認為林翁趁他人來不及抗拒，觸摸其臀部或身體其他隱私處，除依違反性騷擾防治法起訴外，另依據兒童及少年福利與權益保障法相關規定，應加重其刑。