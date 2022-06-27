　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義色翁鎖定高中妹…假借問時間「鹹豬手襲臀」！2女受害怒報警

▲▼國中生,女學生,放學,下課,高中生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲嘉義色翁假借詢問時間，偷襲女高中生背部、臀部。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／中央社

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市林姓老翁被控去年10月起，在上海路住家附近街口，假借詢問時間，撫摸2名高中女生背部、臀部，檢方依違反性騷擾防治法起訴，因高中女生未滿18歲，依法加重其刑。

嘉義地檢署起訴書指出，現年69歲林姓老翁去年10月間，在嘉義市上海路與貴州街口的住家附處，見一名穿著制服、背書包的女學生騎電動自行車停紅燈，他藉機上前搭訕，假裝詢問時間，再趁機用手掌撫摸女學生，從上背至臀部位置，女學生飽受驚嚇，立即騎車離去。

相隔一個月，去年11月間，林翁又在一樣地點，對另一名女學生下手，還想進一步摟抱，最後被女學生用手推開，女學生趕緊騎車離去。

2名女學生向警方報案，警方也約談林翁到案，林翁坦承有碰觸2人身體，但否認有性騷擾，他還辯稱，不是故意碰觸女學生身體，當時是要問時間，因靠得比較近，手有揮到女學生，但不知道有揮到身體哪裡，全案送檢方偵辦。

檢方訊後指出，2名女學生與林姓老翁並不相識，無任何糾紛，沒有理由任意誣陷林翁，另外，衡量女性背部，在正常禮儀下，不得任由他人隨意不當撫摸，老翁刻意撫摸女學生背部，足以引起女學生嫌惡、不舒服感覺。

檢方認為林翁趁他人來不及抗拒，觸摸其臀部或身體其他隱私處，除依違反性騷擾防治法起訴外，另依據兒童及少年福利與權益保障法相關規定，應加重其刑。

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
快訊／師大墜樓意外！　20歲女教育大樓墜落無生命跡象
快訊／孫藝真宣布懷孕！　玄彬要當爸了　
快訊／台北飛香港客機冒煙！　緊急降落
海尼根將在台灣生產啤酒！　買下三洋維士比屏東廠
中和2機車路口對撞！　1人頭部重創身亡
張韶涵難得PO「親妹妹正臉照」！大眼高顏值神複製
快訊／高雄校園7／1起可採實體課　國高中開放跨縣市校外教學
林佳龍稱2個月前早領先！　爆內部民調：我35％比19%領先陳
快訊／遭瑪莎惡少暴打　男大生首度出庭：害怕但勇敢面對

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2男搭遊艇闖富山保育區！海巡緊盯蒐證　起出釣具魚獲送裁處

越籍移工失聯3年變山老鼠頭目　被起獲14塊市價逾百萬扁柏金磚

快訊／師大墜樓意外！20歲女教育大樓墜落　無生命跡象搶救中

搓鳥尾隨她嚇壞奔逃！遭勾頸強壓揉胸滿身傷　惡狼自曝智能不足

送屠宰場路上「跳車求生」！豬豬腿摔傷　橫躺馬路畫面曝光

中和2機車路口對撞！騎士雙雙倒地　1人頭部重創送醫亡

嘉義色翁鎖定高中妹…假借問時間「鹹豬手襲臀」！2女受害怒報警

狗狗突竄出遭撞死！台南女騎士摔成重傷　動保處持續捕獲3浪犬

獸男握裸照「不壞壞就大會報告」　廁所無套性侵12歲女下場出爐　

快訊／遭瑪莎惡少暴打　男大生首度出庭！坦言「害怕但勇敢面對」

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

2男搭遊艇闖富山保育區！海巡緊盯蒐證　起出釣具魚獲送裁處

越籍移工失聯3年變山老鼠頭目　被起獲14塊市價逾百萬扁柏金磚

快訊／師大墜樓意外！20歲女教育大樓墜落　無生命跡象搶救中

搓鳥尾隨她嚇壞奔逃！遭勾頸強壓揉胸滿身傷　惡狼自曝智能不足

送屠宰場路上「跳車求生」！豬豬腿摔傷　橫躺馬路畫面曝光

中和2機車路口對撞！騎士雙雙倒地　1人頭部重創送醫亡

嘉義色翁鎖定高中妹…假借問時間「鹹豬手襲臀」！2女受害怒報警

狗狗突竄出遭撞死！台南女騎士摔成重傷　動保處持續捕獲3浪犬

獸男握裸照「不壞壞就大會報告」　廁所無套性侵12歲女下場出爐　

快訊／遭瑪莎惡少暴打　男大生首度出庭！坦言「害怕但勇敢面對」

蔡旻佑罕洩「粗壯二頭肌」　陳珊妮秒被萌倒讚：異常迷人的反差萌

2男搭遊艇闖富山保育區！海巡緊盯蒐證　起出釣具魚獲送裁處

越籍移工失聯3年變山老鼠頭目　被起獲14塊市價逾百萬扁柏金磚

快訊／師大墜樓意外！20歲女教育大樓墜落　無生命跡象搶救中

北市文旅「7月壽星」贈啤酒、蛋糕！補助後每人免500元

高溫破30度家具店找到涼感神物　愛貓實測「睡到流口水」翻肚

快訊／孫藝真宣布懷孕！　升格當媽IG親報喜：迎來新生命

猴痘「疹子數可達數千」　傳播途徑+症狀一覽...了解這3點很重要

白襪被認定不幸？小萌汪「斷奶就進收容所」　認養會賣萌找到家

猴痘用殺菌洗衣精都無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這法寶」

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

社會熱門新聞

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

刑事局清秀女警官慘了！翹班到World Gym偷錢被移送

台中妹被叫「大嬸」進入狂暴模式！他遭扯頭猛打

八里夫妻遭開槍搶車　副駕孕婦險遭載走

恐怖憲兵踹飛女童！藥局老闆還原經過

輪胎行長子4身分捧斗　陳彥翔不知告別式

金六結新兵暴走！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

即／台中女遭聯結車輾斃　疑沒走斑馬線奪命

賓士男擁槍躲債　曾炫耀合照女優

店員做錯飲料...二寶爸怒摔：講兩次了

憲兵下士醉酒踹飛女童裁押理由曝！

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝

外遇學長被抓包　他在家族群組出櫃！揪心自白曝

更多熱門

相關新聞

色導演伸手捏X頭　鮮肉崩潰告性騷

色導演伸手捏X頭　鮮肉崩潰告性騷

一名廖姓劇場導演假藉觀看鏤空網眼毛衣名義，從開洞中伸手捏住男子奶頭，法官認為證人、事證已臻明確，依性騷擾防治法處有期徒刑3月，得易科罰金。

女師上課分享性經驗丟工作　提告勝訴

女師上課分享性經驗丟工作　提告勝訴

台南警又爆酒後失態！偵查隊長酒被記過調職

台南警又爆酒後失態！偵查隊長酒被記過調職

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

樓梯口蓋「塑膠板」害婦摔死！屋主遭判1年

樓梯口蓋「塑膠板」害婦摔死！屋主遭判1年

關鍵字：

嘉義女高中生性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

女裸屍掛樹慘死「爆是23歲AV網美」！甜美長相曝

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

《武則天》男星驟逝！

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

蔡尚樺告別《全明星運動會》

丟丟妹「6千萬豪宅內部」公開了！

超級英雄影集「上演群交趴」

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面