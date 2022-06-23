　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

樓梯口蓋「塑膠板」害婦摔死！屋主譏：正常人都知道...判刑1年

▲奮起湖奮起步道、杉林步道及竹坑溪步道施工封閉 110年8月、10月重新開放。（圖／阿管處提供）

▲嘉義奮起湖風景區遊客眾多，有一名婦人旅遊時不慎踩破翁姓老翁屋頂開口、重摔地面死亡，老翁因沒設告示牌警示、觸過失致死要負刑責。（圖／阿管處提供）

記者蔡怡萍／嘉義報導

一名翁姓男子有一間平房位於嘉義縣奮起湖風景區內，屋頂與馬路等高相鄰，屋頂的樓梯口與貨物口又僅以塑膠板遮掩，使得一名婦人不慎闖入、踩破塑膠板而摔下3公尺墜落地板，雙耳出血、送醫後不治死亡，翁男由於為平房管理者、卻疏於注意導致意外發生，嘉義地院依過失致死罪處1年徒刑，可上訴。

75歲翁姓男子向財政部國有財產署，承租嘉義縣奮起湖風景區內的土地，民國60、70年間興建一平房作為竹筍加工廠，因為依山勢而建、屋頂恰與馬路等高，並開了樓梯與貨物口方便進出，但80年代工廠停工後，該屋頂改由翁男家人停車用，而開口僅以烤漆板及塑膠板簡單覆蓋、並未固定。

2020年10月3日中午，陳姓遊客一家人到奮起湖遊玩，其中一名婦人見該屋頂緊鄰馬路、又有停放車輛，以為是提供給遊客休憩的平台，誤闖後踩到塑膠板，塑膠板當然承受不住成人重量、凹陷破裂，婦人因而掉落3公尺深、重摔在地，造成頭部外傷、雙側外耳道出血，送醫後仍傷重不治。

翁男被依過失致死起訴，但他喊冤是陳姓一家未經同意就擅闖屋頂平台，且婦人自己未注意有開口通往樓下、是她的疏忽，總使未設置任何警告標誌、安全網等措施，有部分過失，但與婦人之死亡無相當因果關係。

嘉義地院審理認為，翁男承租該土地，有管理建物與防止過失行為發生的義務，且應知奮起湖周邊遊客人潮眾多、之前也有遊客不慎踏入屋頂摔傷的前例，可見一般人容易因屋頂、馬路高度一致，將該處誤以為是開放區域而踩入，翁男未設置警示牌，即使婦人自己有過失，但也不能全免翁男因不作為而過失的責任。

且翁男持續否認犯行，甚至在員警詢問是否在相驗時前往，竟冷回「明天做生意很忙、沒時間過去」，更出言譏諷陳家人「若非智障或盲人，正常人看都知道下面有洞，他們是私自侵入不該進去」，法官認為翁男對一條人命的喪失漠不關心、態度惡劣，也未賠償，依過失致死罪處1年有期徒刑、以示懲儆，仍可上訴。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
藍議員轟侯市府荒腔走板：2局長一定要下台
快訊／國3北上117.3K轎車疑自撞　連人帶引擎全噴飛躺地
9成人都有！「這種蟲蟲」在你臉上生小孩　洗臉也沒用
台中男女警同車查勤變車震！互為小三小王　她考績都甲等
快訊／北橫重機過彎「滑到對向」撞聯結車！騎士命危　車體毀爛
假投資吸金！　退休科技女主管慘失4千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大熱天連偷3件厚棉被「連茶盤也帶走」　原因曝光...警察傻眼

曬衣「未翻面」竟慘遭竹棍痛打　人妻不忍了...家暴夫下場出爐

我要看新的...傳「棒狀照」與少女互換　噁男威脅外流下場曝

快訊／國3北上117.3K轎車疑自撞護欄　連人帶引擎全噴飛躺地

快訊／高雄豔陽天！路樹瞬間倒塌砸車　連根拔橫躺路中央

樓梯口蓋「塑膠板」害婦摔死！屋主譏：正常人都知道...判刑1年

海巡苗栗外海逮越界大陸船　船艙驚見6噸不明豬肉及內臟

謝龍介爆料「有人打市長名號」索公關費　請黃偉哲徹查

台中男女警官同車查勤變車震！互為小三小王搞2年　她考績都甲等

快訊／北橫公路重機過彎…「滑到對向」猛撞聯結車！騎士命危

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

大熱天連偷3件厚棉被「連茶盤也帶走」　原因曝光...警察傻眼

曬衣「未翻面」竟慘遭竹棍痛打　人妻不忍了...家暴夫下場出爐

我要看新的...傳「棒狀照」與少女互換　噁男威脅外流下場曝

快訊／國3北上117.3K轎車疑自撞護欄　連人帶引擎全噴飛躺地

快訊／高雄豔陽天！路樹瞬間倒塌砸車　連根拔橫躺路中央

樓梯口蓋「塑膠板」害婦摔死！屋主譏：正常人都知道...判刑1年

海巡苗栗外海逮越界大陸船　船艙驚見6噸不明豬肉及內臟

謝龍介爆料「有人打市長名號」索公關費　請黃偉哲徹查

台中男女警官同車查勤變車震！互為小三小王搞2年　她考績都甲等

快訊／北橫公路重機過彎…「滑到對向」猛撞聯結車！騎士命危

龍德力上來又下去了　味全洋將投打都有新人選：準備下半季

AKIRA師弟「童顏巨肌」體脂只有5%　佐藤大樹約成員同居

獨家／大S「工作計畫」曝光　甜嫁具俊曄後首開工　

大熱天連偷3件厚棉被「連茶盤也帶走」　原因曝光...警察傻眼

曬衣「未翻面」竟慘遭竹棍痛打　人妻不忍了...家暴夫下場出爐

台灣反曲弓男團4比5惜敗土耳其　射箭世界盃無緣4強拚獎牌

我要看新的...傳「棒狀照」與少女互換　噁男威脅外流下場曝

最強整骨必殺技！師傅放大絕「與地面平行」　網嚇壞：是忍者！

先探／航太迎復甦　零組件受惠

批陳明文狀告吹哨者　館長下戰書：到我節目跟黃國昌正面對決

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

酒駕熱褲妹「月入千萬炫富文」真相曝！　遭爆從事柬埔寨仲介

龍山寺化緣踩到乞丐地盤　她被問：陪睡嗎

即／台北兄弟大飯店起火！緊急疏散百名房客

她外陰部長膿包求診　婦產科醫師內診慘挨告

「警察是副業」　警喝花酒開賭場將汰除

恩恩爸大爆炸提7質疑　喊話2局長沒下台會禍害民眾

即／台中男吃早餐遭工業用扇猛砸　命危搶救中

酒駕熱褲妹有伴了　關押第2天仍無人探視　

韓國強片成誘餌　林義傑怒告網友結局曝

即／桃園自來水管爆裂　路面炸出2m長大洞淹水了

更多熱門

相關新聞

嘉義爭取BRT升級輕軌　交長點頭這前提下支持轉型

嘉義爭取BRT升級輕軌　交長點頭這前提下支持轉型

接駁嘉義市區及高鐵站間的嘉義市BRT運量幾乎飽和，爭取中央補助建造輕軌，嘉義市規劃3條輕軌路網將送交通部審查。交通部長王國材今(6/23)前往視察嘉義交通建設受訪表示，嘉義BRT要轉型成輕軌，如果運量夠，交通部將會支持轉型。

64％上班族想南遷！　「物價、生活成本低」移居首選嘉義

64％上班族想南遷！　「物價、生活成本低」移居首選嘉義

獨／赤腳伯鐵鎚追打西施　驚悚畫面曝

獨／赤腳伯鐵鎚追打西施　驚悚畫面曝

即／熱褲妹開跑車撞死工人　 法院裁定羈押

即／熱褲妹開跑車撞死工人　 法院裁定羈押

獨／雲林隱藏版美食　夏季限定涼麵藏身檳榔攤

獨／雲林隱藏版美食　夏季限定涼麵藏身檳榔攤

關鍵字：

嘉義奮起湖遊客摔死屋頂風景區過失致死警示

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面