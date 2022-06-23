樓梯口蓋「塑膠板」害婦摔死！屋主譏：正常人都知道...判刑1年

▲嘉義奮起湖風景區遊客眾多，有一名婦人旅遊時不慎踩破翁姓老翁屋頂開口、重摔地面死亡，老翁因沒設告示牌警示、觸過失致死要負刑責。（圖／阿管處提供）

記者蔡怡萍／嘉義報導

一名翁姓男子有一間平房位於嘉義縣奮起湖風景區內，屋頂與馬路等高相鄰，屋頂的樓梯口與貨物口又僅以塑膠板遮掩，使得一名婦人不慎闖入、踩破塑膠板而摔下3公尺墜落地板，雙耳出血、送醫後不治死亡，翁男由於為平房管理者、卻疏於注意導致意外發生，嘉義地院依過失致死罪處1年徒刑，可上訴。

75歲翁姓男子向財政部國有財產署，承租嘉義縣奮起湖風景區內的土地，民國60、70年間興建一平房作為竹筍加工廠，因為依山勢而建、屋頂恰與馬路等高，並開了樓梯與貨物口方便進出，但80年代工廠停工後，該屋頂改由翁男家人停車用，而開口僅以烤漆板及塑膠板簡單覆蓋、並未固定。

2020年10月3日中午，陳姓遊客一家人到奮起湖遊玩，其中一名婦人見該屋頂緊鄰馬路、又有停放車輛，以為是提供給遊客休憩的平台，誤闖後踩到塑膠板，塑膠板當然承受不住成人重量、凹陷破裂，婦人因而掉落3公尺深、重摔在地，造成頭部外傷、雙側外耳道出血，送醫後仍傷重不治。

翁男被依過失致死起訴，但他喊冤是陳姓一家未經同意就擅闖屋頂平台，且婦人自己未注意有開口通往樓下、是她的疏忽，總使未設置任何警告標誌、安全網等措施，有部分過失，但與婦人之死亡無相當因果關係。

嘉義地院審理認為，翁男承租該土地，有管理建物與防止過失行為發生的義務，且應知奮起湖周邊遊客人潮眾多、之前也有遊客不慎踏入屋頂摔傷的前例，可見一般人容易因屋頂、馬路高度一致，將該處誤以為是開放區域而踩入，翁男未設置警示牌，即使婦人自己有過失，但也不能全免翁男因不作為而過失的責任。

且翁男持續否認犯行，甚至在員警詢問是否在相驗時前往，竟冷回「明天做生意很忙、沒時間過去」，更出言譏諷陳家人「若非智障或盲人，正常人看都知道下面有洞，他們是私自侵入不該進去」，法官認為翁男對一條人命的喪失漠不關心、態度惡劣，也未賠償，依過失致死罪處1年有期徒刑、以示懲儆，仍可上訴。