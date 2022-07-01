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小孩確診後狂爆後遺症　「聽到雨聲就嚇醒」全身脫皮不停

▲▼小孩,哭鬧,男嬰,嬰兒（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲小孩確診後狂爆後遺症，「聽到雨聲就嚇醒、全身脫皮不停」。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市今天新增本土確診5155例，依舊是全台最高。中國醫藥大學兒童醫院表示，台中市推估將有2、3萬後、長新冠兒童青少年族群，門診上遇到不少國小小孩出現後遺症，包括手腳脫皮、不易入睡、活動力明顯變差，容易被驚醒。有家長就反映，家中孩子過往晚上都熟睡，但確診後遇台中日前剛好暴雨，孩子半夜被雨聲嚇醒，不停大哭，就醫後才知道原來是新冠失眠等後遺症。

兒童醫院指出，台中市人口282萬，預計會有50萬人感染，其中20%為小於20歲的青少年和幼童。根據國外資料顯示，最高有30%的染疫孩童青少年，會有後/長新冠感染的慢性後遺症，院方也特別開設兒童後新冠特別門診的整合照護。

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兒童醫院院長王志堯表示，兒童罹患新冠肺炎後四週，甚至超過12個星期，仍可能持續影響其心肺功能、神經系統、內分泌系統，即為「兒童後/長新冠感染後症候群」，可能有的症狀，包括失眠、耳鳴；咳嗽、有痰；喘不過氣、胸悶胸痛、心悸；昏昏欲睡、全身無力、容易疲倦；注意力不集中、記憶力變差、腦霧；長疹子、過敏；頭暈、頭痛；肌肉關節疼痛；嗅味覺改變、噁心嘔吐等。

王志堯表示，兒童後新冠特別門診結合兒童感染科、兒童神經科、兒童心臟科、兒童胸腔科、兒童肝膽腸胃科、兒童青少年心智科、兒童過敏免疫風濕科、兒童血液腫瘤科、醫學遺傳暨兒童新陳代謝內分泌科、兒童腎臟科、新生兒科的各科專業，免除跨科就醫的困擾，即時幫助孩童緩解症狀，並透過定期評估追蹤改善的程度。

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