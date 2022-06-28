兒童青少年長新冠症狀高達40個　前3大曝光

記者陳俊宏／綜合報導

不少新冠染疫者都有長新冠問題，根據國外統計，染疫兒童也有5%發生率。胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（28日）分享兒童和青少年的三大新冠症候群，分別是情緒問題、疲勞無力和睡眠障礙。

黃軒在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書提到，最近（6月23日）在一篇文章中發現，兒童和青少年的新冠症候群共有40個症狀，兒童和青少年至少有一個症狀的新冠症候群發生機率為25.24%。

▼不少新冠染疫者都有長新冠問題。（示意圖／記者陳俊宏攝）



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黃軒說，兒童和青少年的新冠症候群，常見的前三大COVID症狀為：

1、情緒問題（Mood）16.50%：傷心、緊張、生氣、焦慮、憂鬱

2、疲勞無力（Fatigue）9.66%

3、睡眠障礙（Sleep disorder）8.42%：失眠、嗜睡、睡眠品質不好

國外統計， 染疫兒童有5%發生率出現長新冠。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據健保署資料，總計有67家醫療院所染疫者康復門診有收治患者1447人，其中兒少有38例，常見症狀有神經系統或心肺後遺症。

►本文獲得黃軒醫師授權。



▼兒童青少年長新冠症狀。（圖／黃軒授權提供）

