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拒當「暗光鳥」！中醫六大妙方拯救新冠失眠

▲拒當暗光鳥長新冠失眠▼。（圖／記者郭玲綪攝）

▲新冠疫情讓人心慌，中醫師六大招教你擺脫失眠困擾。（圖／免費圖庫xFrame）

記者郭玲綪／採訪報導

冠疫情持續進行中，每個人都是壓力山大，焦慮感更是不自覺地油然而生。未感染者會有擔心染疫的防疫壓力；居家隔離者則會有工作或上課模式改變的適應壓力，以及照護同住家人的壓力；已感染者則會有暫停工作的經濟壓力或是擔心親友染疫的精神壓力，同時也會容易產生孤立感或是憂鬱感，而這些焦慮緊繃的情緒都會進一步影響心理，導致失眠。

除此之外，部分的痊癒者，出現長新冠症狀，「失眠」就是其中之一。原因是自律神經受到病毒的影響，因而出現失眠的後遺症。賴睿昕中醫師表示：這些都可以稱之為「新冠失眠」，也就是和新冠疫情相關的睡眠障礙。

中醫將睡眠障礙稱為「不寐」，無論是難以入睡、半夜容易醒來或是徹夜未眠都算是睡眠障礙的一種。

中醫理論認為「陽入陰則寐，陽出陰則寤」，染疫的過程容易破壞人體的陰陽協調，且因疫情衍伸的擔憂會導致肝氣鬱結，傷及心神，因此除了治療疾病本身以外，疏肝理氣和安神定志也同等重要，身心一起處理才能更堅定的對抗疫情。賴睿昕中醫師提供下列六大居家處方，幫助民眾可以讓心安定，舒心面對，遠離新冠失眠。

1. 按摩頭部好「神」穴

內經云：「印堂候肺，山根候心」，通常情緒緊繃時，胸口會鬱悶，眉頭會深鎖，因此，可以輕輕按揉兩眉之間也就是俗稱的印堂，一路向上推按至髮際線交際處的「神庭穴」，可配合薰衣草或薄荷等紓壓精油由下往上的按揉，能夠使得胸中糾結的緊繃情緒獲得紓解。此外，神庭穴旁開四指幅處，便是「本神穴」，有寧神的功效，可以一同按壓。耳朵三角窩中的後上方處，有一個「耳神門穴」具有安神助眠的作用，可利用指尖或是按摩棒去按壓穴位，有助於平衡失調的自律神經。

▲拒當暗光鳥長新冠失眠▼。（圖／記者郭玲綪攝）▲拒當暗光鳥長新冠失眠▼。（圖／記者郭玲綪攝）

▲多按摩神庭穴、本神穴和耳神門穴，可放鬆緊繃心情幫助睡眠。（圖／郭玲綪製圖）

2. 睡前助眠足浴

由於腳底是涵蓋許多人體器官、神經及內分泌的反射區，睡前泡腳能夠迅速放鬆全身的緊繃僵硬，透過足浴還能將氣血順勢往下引流，緩和用腦或是用眼過度所導致的頭面部氣血過盛，讓腦袋能夠順利進入睡眠模式。洗澡的時間也很重要，睡前1-2小時洗熱水澡，可讓體溫先行升高，沐浴後身體會自動調節溫度，將中心體溫調降，能夠幫助入睡。

3. 避免睡前藍光刺激

居家期間，使用3C產品的時間通常較長，然而如果在睡前躺著滑手機，持續讓自己暴露在藍光下，會使得皮質醇濃度升高，同時抑制褪黑激素分泌，更加難以入睡。倘若短時間沒有睡意，可以選擇閱讀輕鬆的書籍取代使用3C產品，或是閉上眼睛專注在呼吸，拉長吸吐的節奏，才能好好的培養睡意。

4. 維持日常作息

許多人在居家時期可能會中途小睡時段變多，或是變得晚睡晚起，導致晚上精力旺盛，白天卻委靡不振的惡性循環。建議要盡量維持過往的作息，如果白天感到疲憊想睡，時間最好不要超過下午三點，也不要一次睡一個小時以上，以免影響到晚上的睡眠品質。

5. 持續適量的運動

居家生活會減少通勤和運動量，若是一天身體的總活動量下降，很容易會造成心神疲累但肉體不累的情況，要改善這樣的問題，可以在白天工作空檔時跟著網路影片做簡單輕度的有氧運動，睡前則可以適度拉筋，活動缺乏伸展的筋骨，最後再以靜坐冥想做收尾，透過這樣動靜交替的運動，能有助於疏肝理氣，放鬆身心。

6. 沖泡助眠茶飲--甘麥大棗茶

可準備9克的甘草，30克的浮小麥和6枚去核大棗，將上述材料加入六碗清水，大火煮沸後轉成小火續煮半小時放至溫熱後，分成早中晚三次飲用。小麥歸心經，可養心安神，搭配大棗調和營衛，甘草養胃生津，能安定臟躁，緩和情緒，幫助入睡。

中醫師賴睿昕。（圖／醫師提供）

▲賴睿昕中醫師。（圖／醫師提供）
 

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新冠失眠中醫長新冠

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