沈慧虹將卸下職務　林智堅贈鞋祝福：走進大街小巷

▲林智堅贈鞋，祝福沈慧虹未來鴻圖大展。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市副市長沈慧虹將卸下副市長一職，今（1）日上午市府規劃驚喜感謝會，市長林智堅、秘書長陳章賢、各局處正、副主管、交通處及人事處同仁皆出席，林智堅亦於會中贈鞋，祝福沈慧虹未來鴻圖大展，走進大街小巷，聆聽市民聲音，走得快也走得好。

市府指出，沈慧虹104年1月9日至交通處擔任處長職務，因表現卓越，105年5月4日被拔擢為副市長，本次感謝會由現任交通處長倪茂榮親自主持，感謝副市長對市政的貢獻及全力以赴，交通處同仁也獻上花束及自製卡片，表達祝福之意，甚至準備了「告白驚喜」，說要當沈慧虹副市長的「虹粉知己」。

林智堅於會中特別送上一雙鞋表達感謝以及不捨，期許沈慧虹能穿這雙鞋子走進大街小巷，也走得快走得好，了解市民需求，甚至再次走回市政府。林智堅表示，副市長是他的好夥伴，每次交代任務給副市長時，總是很放心，不僅使命必達，也是有專業背景的人，而且還有溫暖人格特質，相信未來一定能得到市民支持。

秘書長陳章賢說，這幾年來他都和沈副市長互相補位、分進合擊，一起努力完成市長交代的任務，對於新竹經驗的傳承功不可沒，現在沈副市長另有規劃即將卸下職務，雖然不捨但祝福。

沈慧虹副市長表示，很幸運成為新竹隊一份子，過去幾年來團隊合作完成許多不可能的任務，大家一起為愛的城市、愛的家打拚，這就是大家的新竹，她也從市長身上學到不少事情，像是「不要急躁、要傾聽」，因此未來也會帶著「不要急躁要傾聽」走遍大街小巷，為了新竹的未來繼續努力，「走出去是為了要再走回來」。