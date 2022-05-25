傳被林智堅點名選新竹市長！副市長沈慧虹16字曝心境

▲新竹市副市長沈慧虹。（圖／翻攝自沈慧虹臉書）

記者閔文昱／綜合報導

年底九合一大選將至，新竹市長林智堅因屆8年任期，新竹市長人選備受關注，外傳林智堅有意讓新竹市副市長沈慧虹接棒。對此，沈慧虹25日則語帶保留表示，先前沒有任何預兆，沒有任何約詢，跟市長的日常，就是市政的交集與討論，「工作來了我們就做，有問題我們就解決」，現在的心意如此，未來還是不會有改變。

沈慧虹25日在臉書發文指出，她昨晚正走路下班，滂沱大雨中，第一時間看到新聞，自己也非常訝異，「先前沒有任何預兆，沒有任何約詢，我跟小智市長的日常，就是市政的交集與討論。」而這2天雪片般飛來的關心，也讓她覺得，自己真的很富有。

沈慧虹透露，進入團隊8年、將近3000天的日子，在每個民眾需要的議題上永遠都是奮不顧身，上戰場在第一線協助，跟著市長與團隊一一過關斬將，不知不覺走得好遠，「我是幸運的人，改變城市，有一群好夥伴，更感謝的，是小智市長，永遠尊重專業、尊重文官，給我們最大揮灑空間。」

沈慧虹說，她的工作日常，其實就是一般上班族的日常，「市政工作，從來不缺乏挑戰，有事情來就解決，有問題就找方案，尤其最近疫情的緊張，民眾各項問題的需要，措施的簡化，都希望要照顧好市民也照顧好自己。」她也強調，工作來了就做，有問題就解決，多年來在新竹的生活，就是這般的平常，「現在的心意如此，未來還是不會有改變。」

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