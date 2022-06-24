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麥當勞門口銅牌位置藏玄機！固定離地174公分　背面放有168元

▲▼雙北於今日8/3開放餐廳內用，在防疫指引下有限度讓顧客於店內用餐飲食。一大早位於林森南路的麥當勞就迎來久違的內用顧客，一杯咖啡一份早餐一份報紙開始忙碌的一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲「關於麥當勞，可能讓你很意外的point」中分享許多不為人知的秘密。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

最近台灣流行玩「關於…，可能讓你很意外的point」，麥當勞也跟上潮流分享「關於麥當勞，可能讓你很意外的point」，內容提到10點讓人出乎意料的麥當勞冷知識，像是台灣首間麥當勞開業第一週，營業額就創下當時的世界紀錄，以及玉米湯為台灣自行研發，在其他國家菜單上幾乎找不到等等。

麥當勞指出，大部分門市有一個店號銅牌，之所以固定約174公分，是因為對應文公尺的吉位為「財」，不僅如此，在掛銅牌前，會先在背面放168元的銅板，3個50元、3個5元以及3個1元，或是將硬幣排列成168的形狀，象徵著希望能一路發。

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▲▼麥當勞大麥克系列限時回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞大麥克差點改叫其他名字。（圖／業者提供）

麥當勞的明星產品「吉事漢堡」與「薯條」從全球第一間麥當勞開業起，一直都能在菜單上看到；1967年，麥當勞要推出大麥克（Big Mac）時，還曾考慮過另外兩個名稱，「貴族」（Aristocrat）與「藍絲帶堡」（Blue Ribbon burger），但最後仍選擇用大麥克。

當你在麥當勞聽到員工喊「外玉」時，並不是指真的有人外遇，而是要外帶玉米湯的意思；麥當勞員工只要工作滿10年，就能享有長達8週的「有薪特休」，而目前台灣麥當勞的員工有5成以上年資超過10年。

麥當勞平均全年可回收500公噸炸油，除100%回收再製為生質柴油，並部分應用在麥當勞餐廳配送食材及備品的物流車；台灣麥當勞也是全球唯一曾送出價值100萬的「黃金麥克鷄塊」的國家。

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