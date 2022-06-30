麥當勞買啥最虧？網點名它「有錢人在吃的」：超盤全餐

▲原PO點了一份麥脆雞套餐，結帳金額175元，嚇得他趕緊取消交易。（示意圖，非本文提及當事人／記者湯興漢攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

物價不斷上漲，只有薪水凍漲。一名男網友日前到麥當勞點了一份「麥脆雞套餐」，看到結帳金額175元，驚呼什麼時候麥當勞也漲到這麼貴了，嚇得他趕緊取消交易，改到炸雞店花120元購買差不多的餐點。許多網友也直言麥脆雞套餐根本是「超盤全餐」，不過也有人認為，吃麥當勞是花錢買食安。

一名男網友在PTT以「麥當勞麥脆雞套餐175? 」為題發文，表示近日他到麥當勞使用自助點餐機，點了一份麥當勞的熱門套餐「麥脆雞套餐」，在最後的結帳頁面時，顯示總金額為「175元」，原本還以為是自己看錯，「瞬間覺得不對勁，這個怎麼會漲價這麼多，馬上按取消交易，去其他炸雞店點差不多的東西才120」，讓他直呼「麥當勞現在是吃信仰嗎？」

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原PO認為，現在全台的麥當勞門市基本上都改用自助點餐機了，多少都有減少人事上的成本等，應該要將其回饋給廣大的消費者，而不是讓許多餐點都漲價。

▲原PO直呼，現在麥當勞是不是吃信仰的。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起許多鄉民的共鳴，「你484點了超盤全餐？」、「貴到哭QQ 」、「這號餐真的是有錢人在吃的，我好幾年可能才吃一次」、「175鹽酥雞可以吃到吐」、「沒有優惠券我是不會去吃的」、「175好貴喔，麥當勞不是主打便宜嗎」、「現在麥當勞很貴，偶爾吃就好」。

不過也有網友指出，麥當勞在食品安全的把關上很嚴謹，每年的檢驗費用也是相當可觀，其成本反映在漲價上很正常，「食品檢驗成本很高，認真做沒幾家，不過你吃的開心就好」、「台灣食安就有問題阿，你去買120難保不會吃到各種毒」、「算漲得慢了，15年前120元，15年後才漲50元」、「花錢買食安總比鹹酥雞攤回鍋油好」、「雞胸肉一包都漲到8-90了」。

▲也有網友點出麥當勞貴在食安成本。（圖／翻攝自PTT）