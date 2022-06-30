　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麥當勞買啥最虧？網點名它「有錢人在吃的」：超盤全餐

▲。（圖，非本文提及當事人／記者湯興漢攝）

▲原PO點了一份麥脆雞套餐，結帳金額175元，嚇得他趕緊取消交易。（示意圖，非本文提及當事人／記者湯興漢攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

物價不斷上漲，只有薪水凍漲。一名男網友日前到麥當勞點了一份「麥脆雞套餐」，看到結帳金額175元，驚呼什麼時候麥當勞也漲到這麼貴了，嚇得他趕緊取消交易，改到炸雞店花120元購買差不多的餐點。許多網友也直言麥脆雞套餐根本是「超盤全餐」，不過也有人認為，吃麥當勞是花錢買食安。

一名男網友在PTT以「麥當勞麥脆雞套餐175? 」為題發文，表示近日他到麥當勞使用自助點餐機，點了一份麥當勞的熱門套餐「麥脆雞套餐」，在最後的結帳頁面時，顯示總金額為「175元」，原本還以為是自己看錯，「瞬間覺得不對勁，這個怎麼會漲價這麼多，馬上按取消交易，去其他炸雞店點差不多的東西才120」，讓他直呼「麥當勞現在是吃信仰嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，現在全台的麥當勞門市基本上都改用自助點餐機了，多少都有減少人事上的成本等，應該要將其回饋給廣大的消費者，而不是讓許多餐點都漲價。

▲原PO直呼，麥當勞是不是吃信仰的。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO直呼，現在麥當勞是不是吃信仰的。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起許多鄉民的共鳴，「你484點了超盤全餐？」、「貴到哭QQ 」、「這號餐真的是有錢人在吃的，我好幾年可能才吃一次」、「175鹽酥雞可以吃到吐」、「沒有優惠券我是不會去吃的」、「175好貴喔，麥當勞不是主打便宜嗎」、「現在麥當勞很貴，偶爾吃就好」。

不過也有網友指出，麥當勞在食品安全的把關上很嚴謹，每年的檢驗費用也是相當可觀，其成本反映在漲價上很正常，「食品檢驗成本很高，認真做沒幾家，不過你吃的開心就好」、「台灣食安就有問題阿，你去買120難保不會吃到各種毒」、「算漲得慢了，15年前120元，15年後才漲50元」、「花錢買食安總比鹹酥雞攤回鍋油好」、「雞胸肉一包都漲到8-90了」。

▲也有網友點出麥當勞貴在食安成本。（圖／翻攝自PTT）

▲也有網友點出麥當勞貴在食安成本。（圖／翻攝自PTT）

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
快訊／峮峮確診！　緊急取消《飢餓遊戲》錄影
男大生染疫後「硬不起來」！　病毒「攻擊3部位」害他軟趴趴
Honda「喜美」確定重返台灣！　車型、規格曝光
一中商圈人潮在這！　排隊人龍超長
「伏地挺身」趴少女兩腿間！　爸一開門驚見全裸現場
台灣鳳梨到貨日本發霉　陳吉仲：他們的問題「願再送百公斤」
致命響尾蛇遇上無毒王蛇　體型占上風仍慘遭吞噬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南女中新二代走不一樣的路　隻身前往越南尋根築夢

竹縣+872　年度累積確診9.4萬！第二次追加劑明起施打

快訊／雨彈開炸還沒停！8縣市大雨特報　這縣市慎防冰雹

睽違17年！第33屆金曲奬周六重返高雄　交通疏導計畫出爐

一中商圈人潮在這！中友百貨動漫展隊伍超長　巨型恐龍現身廣三

嘉義市+483！MIS-C進入高峰期　市府籲兒童儘快接種疫苗

高雄+4915「盛行率15.59%」！3醫護接觸猴痘男　健康狀況曝

台南確診+3363名　7月1日起維持現行防疫措施

嘉義縣+808！已脫離收治高峰期　住宿長照機構7／15前仍禁探訪

看電影、表演、買文創品都能折抵！OPENTIX紅利集點7月上線

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

小黑柴被鄰居阿姨「連啵15下」　破音慘叫趕緊逃：阿母救郎喔

台南女中新二代走不一樣的路　隻身前往越南尋根築夢

竹縣+872　年度累積確診9.4萬！第二次追加劑明起施打

快訊／雨彈開炸還沒停！8縣市大雨特報　這縣市慎防冰雹

睽違17年！第33屆金曲奬周六重返高雄　交通疏導計畫出爐

一中商圈人潮在這！中友百貨動漫展隊伍超長　巨型恐龍現身廣三

嘉義市+483！MIS-C進入高峰期　市府籲兒童儘快接種疫苗

高雄+4915「盛行率15.59%」！3醫護接觸猴痘男　健康狀況曝

台南確診+3363名　7月1日起維持現行防疫措施

嘉義縣+808！已脫離收治高峰期　住宿長照機構7／15前仍禁探訪

看電影、表演、買文創品都能折抵！OPENTIX紅利集點7月上線

台南女中新二代走不一樣的路　隻身前往越南尋根築夢

高雄海上皇宮恐遭拆除　「價值只剩1365萬」債主控法院賤賣

35KG巨汪興奮「飛撲起跳」幫她添6道瘀青　爸躺沙發逗狗誤傷媽

竹縣+872　年度累積確診9.4萬！第二次追加劑明起施打

先探／破底無罪　反彈有理

「非主管」員工年薪中位數出爐！半導體業拿下逾半　晶豪科高達433萬

「台中人喜歡解決問題行動派」　蔡其昌：盧秀燕公關有餘做事不足

光寶宋恭源談併購　女密友偷聽買股撈5千萬！最衰的是謝長廷大舅子

快訊／峮峮「確診」症狀曝光　緊急取消錄影

傳被蘇貞昌冷凍　花敬群今報告3分鐘「感謝院長」4次

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

午後雷雨彈來了！9縣市大雨特報

快訊／今死亡增118例　本土+38846「下降7.8％」

媳婦照顧婆婆17年！聽她一句話心碎了

舅冷凍宅配送姪子蛋糕全摔爛！發文公審反被酸

大雨連6天！準芙蓉水彈雙夾熱區出爐

更多熱門

相關新聞

便當漲過百元　台人仍不愛「這1張」他納悶

便當漲過百元　台人仍不愛「這1張」他納悶

物價飆漲、通膨有感，很多東西原本百元內就買得到，卻也漸漸漲到一張100元紙鈔不夠用。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說便當從70、80元漲到100多塊，相較之下，好像200元紙鈔變得比較方便，但感覺還是很少人用，「現在都100多，拿200不是更方便嗎？」話題引發討論。

麥當勞神秘代號「小圓」　員工曝是1夯品

麥當勞神秘代號「小圓」　員工曝是1夯品

一片訴苦文！頻傳「漲租災情」租屋族QQ了

一片訴苦文！頻傳「漲租災情」租屋族QQ了

玩股年賺破億！PTT神人「買北市8間房」

玩股年賺破億！PTT神人「買北市8間房」

公婆堅持不開冷氣　媳婦憂中暑！過來人卻喊別開

公婆堅持不開冷氣　媳婦憂中暑！過來人卻喊別開

關鍵字：

PTT麥當勞麥脆雞超值全餐炸雞

讀者迴響

熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面