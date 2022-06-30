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「政壇小看蔡總統布局」　黃暐瀚估綠營年底搶十縣市：蔡英文是張無忌

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，各地選情膠著，但普遍看好藍營優勢較大，對此，資深媒體人黃暐瀚直言，台灣政壇、台灣民眾，可能都小看了蔡英文。綠營只會選得比2018年更好，很難選得更壞，蔡英文進可攻、退可守，搶22，望24。結論就是，「綠營搶十、六都過半」。

黃暐瀚表示，最近傳出，賴清德輔選掛廣告，卻被黨內不具名人士嘲諷是「小狗撒尿、佔地盤」的新聞。為什麼會這樣？還沒選2022，2024就先鬥起了來？理由很簡單，因為在野黨，太沒有存在感了。因為完全找不到2024無法繼續執政的理由，所以民進黨就忘記外面的對手，開始從內部找敵人。敵人就是賴清德。

黃暐瀚指出，蔡英文到底接不接受賴清德選2024仍是未知數。外界一般認為，蔡英文不喜歡賴清德，因為2019曾經被「背刺」過一次。但蔡英文真的更喜歡陳建仁？「確定要陳建仁參選2024？確定不給賴清德選總統了嗎？」

對於2024選情，黃暐瀚表示，賴清德手術出院，蔡英文留言關心；政壇盛傳英系打賴，但蔡英文到底接不接受賴清德？「你永遠無法確定蔡英文在想什麼，才是她最厲害的地方。」

黃暐瀚直言，台灣政壇、台灣民眾，可能都小看了蔡英文。她是民進黨的張無忌。張無忌有兩大神功，九陽神功跟乾坤大挪移。因為有兩大神功，所以可以在光明頂上，力退六大派，雖然資歷淺，但卻能當上明教教主，統領四大法王、光明左右使。這狀況恰恰比擬2008年，在廢墟中扛起民進黨的蔡英文，而蔡英文的九陽神功跟乾坤大挪移，則是從李登輝身上學來「忍耐、等待」，從陳水扁身上學到「衝突、妥協、進步」。

黃暐瀚分析，2018民進黨全台大敗，輸國民黨220萬票，輸到脫褲。但蔡英文能忍、能等。隔年自己的行政院長賴清德挑戰她，她忍，也等，等拖過兩個月，初選民調勝，贏了賴清德。再繼續「忍著」跟一個挑戰自己的屬下，搭檔參選。那次的等待與忍耐，讓她拿下817萬票，成為史上得票最高的中華民國總統。

對於電價議題，黃暐瀚表示，蔡英文懂得「衝突、妥協、進步」。2012年馬英九漲電價，漲完民調剩9%，緊接著2014、2016，國民黨都大敗。蔡英文也漲電價，但她先讓漲價新聞充斥媒體，民眾看了兩個禮拜，當內心正在忐忑不知是要漲3趴還是8%的時候，突然一個閃電宣布，97%民眾都「不漲價」，原本的漲價預期心理，頓時獲得紓解，不但不氣政府，甚至還感覺「小確幸」，笑著下班回家。

黃暐瀚分析，先衝五步，再退三步，實質搶進了兩步，兵不血刃，穩穩向前。在兩大神功護體的情況下，蔡英文拿817萬票，四大公投也神奇逆轉，現在要選九合一大選了，蔡英文繼續「一錘定音」、「號令天下」。放眼望去，都是小英男孩、小英女孩。

黃暐瀚也列舉2018綠營成功執政的縣市，對比2022選情：

2018 六縣市
桃園 台南 基隆 新竹 嘉義 屏東

2022 十縣市
桃園 台南 高雄台北） 基隆 新竹 嘉義縣 屏東（宜蘭 雲林 嘉義市

黃暐瀚直言，只會選得更好，很難選得更壞，蔡英文進可攻、退可守，搶22，望24。結論就是，「綠營搶十、六都過半」。

1 只要維持六縣市成績，小英維持不退步，續任主席沒問題。

2 若攻城掠地搶下6-10個縣市，那蔡繼續當「強勢總統」，2024誰來選，要看蔡總統臉色。

3 如果最後居然、竟然可以選到10縣市以上！那小英繼續當民進黨的神，點石成金、點水成冰，2024誰接班，將實質由蔡英文直接「指定」。

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