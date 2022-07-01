今本土+35699！各縣市確診分佈曝　台中5155例最多

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增35,699例本土個案，另增101例境外和121例死亡。本土個案以台中5155例最多，其次依序為新北5070例、高雄4453例、桃園3399例、台南3104例、台北2823例及彰化2420例。

指揮中心表示，今日新增之35,699例本土病例，為16,548例男性、19,133例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(5,155例)、新北市(5,070例)、高雄市(4,453例)、桃園市(3,399例)、臺南市(3,104例)、臺北市(2,823例)、彰化縣(2,420例)、屏東縣(1,420例)、雲林縣(986例)、新竹縣(896例)、苗栗縣(865例)、南投縣(732例)、新竹市(718例)、嘉義縣(709例)、宜蘭縣(642例)、花蓮縣(593例)、嘉義市(492例)、臺東縣(448例)、基隆市(426例)、澎湖縣(200例)、金門縣(118例)、連江縣(30例)。

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指揮中心指出，今日新增121例本土病例死亡個案，為63例男性、58例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、83例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月28日，死亡日期介於5月11日至6月28日。

▲▼指揮中心公布新增確診及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計13,472,145例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,665,895例排除)，其中3,803,049例確診，分別為14,721例境外移入、3,788,274例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,772例COVID-19死亡病例，其中6,757例本土，個案居住縣市分布為新北市1,690例、臺北市889例、臺中市621例、高雄市576例、桃園市553例、臺南市423例、彰化縣337例、屏東縣269例、雲林縣175例、基隆市171例、南投縣169例、宜蘭縣146例、苗栗縣131例、嘉義縣120例、花蓮縣110例、新竹縣106例、嘉義市102例、臺東縣89例、新竹市62例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。