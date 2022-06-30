雲林林中村溪水暴漲沖刷土石　地基恐坍塌...電桿搖搖欲墜

▲林內鄉林中國小後方堤岸上路基遭沖刷掏空，林中村長沈明達與林內鄉長張維崢指出，天起暫時用消波塊固住堤岸基礎結構，防止該處土石滑落，電桿已先作斷電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林受連日午後雷雨襲擊，林內鄉昨（29）日傳出因溪水暴漲造成林中國小後方堤岸路基遭沖刷掏空，林中國小校長林志郎及村民等人發現時，滾滾黃水正不斷沖刷中，恐怕會造成路面坍方，經緊急通報林內鄉公所後，公所亦快速派員協處，鄉長張維崢表示，今廠商先進場施放消波塊，穩固基礎結構，儘速提報復建。

林中村長沈明達向媒體表示，連日午後雷雨讓位在林中國小後方的鐵管坑溪溪水暴漲，昨天傍晚5時許，溪中水為高漲、水流湍急，許多鄉親經過發現堤岸路基有異狀，雖未波及一般道路和橋樑，但仍會擔心豪雨再下下去可能致災，緊急通報林內鄉公所。

▲林內鄉林中國小後方堤岸上路基遭沖刷掏空，電桿連基座崩落，已先作斷電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林內鄉長張維崢說明，事發路基在公園路段上，這條是林中國小家長接送孩童，村民出入及龍過脈步道登山客必經之路，因連日豪雨造成土壤含水量飽和，土質已鬆軟有坍方疑慮，已派員架設交通圍籬，暫時封閉約50公尺左右路段，現已請台電將該路段電桿斷電，今天起暫時用消波塊固住堤岸基礎結構，防止該處土石再遭雨水沖刷而大面積滑落。

張維崢表示，鐵管坑溪過去常因山上雨水沿溪流下，伴隨泥沙流到市區，造成近600尺外的鐵路平交道周邊聚落淹水，6年前建沈沙池後，致災機率降低，清淤效率也提升2倍，不過可能因使用一段時間需要固基。張維崢也提醒，村民及登山客等，經過此路段務必依指示通行，公所已計畫提報水土保持局災後復建工程，並盤點其他受損點一併整治，避免再發生土石滑落或淹水等狀況。

▲該路段為村民出入及龍過脈步道登山客必經之路，土質已鬆軟有坍方疑慮，已派員架設交通圍籬，暫時封閉約50公尺左右路段。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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