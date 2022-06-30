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15歲台南弟「背阿嬤徒步環島」！圓夢動機有洋蔥：祂一直都在

▲15歲莊姓少年帶著阿嬤照片徒步環島。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲15歲莊姓少年帶著阿嬤照片徒步環島。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

環島是許多人心中一生必須做一次的夢想，但卻因為許多現實中的原因而被擱置了。有網友近日在路上發現一名15歲少年正徒步環島，背上還背著阿嬤的照片，一問之下才知道，原來他的阿嬤在世時很少出去玩，於是決定帶著阿嬤的照片環島，「他覺得阿嬤一直都在」，也希望藉由自己的雙手雙腳努力完成這個夢想。貼文一出，感動不少網友。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文分享，他29日中午帶著太太南下前往墾丁時，在路上看到一位15歲的少年正走路環島，背上背著「15歲的環島夢，帶著阿嬤去旅行」的板子，由於當時天空下著大雨，於是他們馬上請對方喝飲料，並分享2人的喜餅，「給他吃、給他鼓勵」，順便詢問少年環島的動機。

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▲15歲莊姓少年帶著阿嬤照片徒步環島。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO透露，少年的阿嬤在這1、2年過逝了，因為阿嬤在世時很少出去玩，於是他決定從台南家裡帶阿嬤出來環島，「他覺得阿嬤一直都在」。對此，原PO相當感動，並提議要載少年一程，不過對方也客氣拒絕，「他說他希望藉由他的雙手雙腳要努力完成這個夢想」，因此他們以精神鼓勵的方式祝福少年順利平安完成環島之舉。

原PO提到，如果有遇到的朋友們不妨來為他鼓勵加油，「讓他覺得他不孤單」。文章曝光後，馬上讓不少網友感動直呼，「孝順的人有天助」、「阿嬤天上有知當心疼又欣慰，少年郎加油，願你平平安安完成夢想」、「真的很棒，很有意義的環島，阿嬤一定很開心」、「好難得現在能如此感念長輩，有孝心的孩子不多見」。

徒步環島的莊姓少年稍早也出面感謝想要提供支援的網友，不過他強調，自己只是一名普通的學生，不需要被關懷，資源應該留給更需要的人。

以下為少年4點澄清：

1.我不是弱勢：在徒步環島途中的任何經費都是由家人全數支持的，家中的環境也是小康並不是經濟弱勢。

2. 我不希望各位到處問我的位置，如果有緣分相遇我們會遇見的。

3. 現階段若想看到我的動態，麻煩追蹤我的instagram。

4. 如果有拍到我的動態煩請不要傳到公開社團，也麻煩當天晚上在（再）傳送。

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