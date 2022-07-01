OL大啖美食「頸部浮雞蛋」飯後2hrs就消失　竟是1cm石頭在搞鬼

▲30歲OL大啖美食「頸部浮出雞蛋」！竟是1cm石頭在搞鬼。（圖／王建忠醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名30歲OL近年只要大啖美食，右頸部就會腫成一顆球，害得她每次和朋友聚餐都好尷尬，不過這顆球也不是經常存在，只有飯前、進食中才會發作，飯後2小時就會消退，她本不以為意，但最近發生頻率太高，只好找上醫師求救，沒想到竟是顆不到1公分的小石頭在搞鬼。

收治病例的義大醫院耳鼻喉部耳科主任王建忠表示，這名女子於診間主訴，右上頸處常感到腫脹不適，症狀常發生在吃飯前和吃飯時間，大約飯後2小時，腫脹圓球才會消退，這問題已經困擾她2、3年，剛開始頻率沒那麼高，她就想著沒關係，但最近幾乎是三餐都發作腫脹，害得她只要每次吃美食就有陰影。

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▲義大醫院耳鼻喉部耳科主任王建忠。（圖／王建忠醫師提供）

「跟朋友吃飯，看到我頸部腫一顆球，就覺得好尷尬！」這名OL告訴醫師，只要聚餐時間，友人看到她頸部腫脹就會好意關心，「怎麼凸一顆在那邊」、「會不會是長腫瘤」。王建忠則先安慰女子，「基本上腫瘤不會有消退情況」，再進一步觸診、安排電腦斷層掃描，確認是右下頷腺有唾液腺結石。

王建忠表示，舌下唾液腺有約0.2公分的開口，但女子的結石有0.9公分大，幾乎把下頷腺都塞住，勢必要先把石頭打碎再取出，因此採取雷射碎石術後，再以取石網將結石清除，終於解決女子的困擾。手術沒有什麼傷口，女子僅住院一晚觀察傷口，隔天早上就能出院，也能正常飲食，不過仍交代女子要回診追蹤。

▲▼內視鏡發現OL右側下頷腺有一顆0.9公分結石，透過碎石術震碎結石並以結石網取出。（圖／王建忠醫師提供）

唾液腺結石如何形成？王建忠指出，有可能是患者水分攝取不足，也有些患者的體質問題，易形成礦物質磷酸鈣沉澱；另外，也可能是腺體慢性發炎，或是外傷導致唾液腺管狹窄，造成唾液腺管唾液現滯留。假若唾液腺較黏易有沉澱物，礦物質層層堆累就成了結石。

王建忠建議，患者平日要多喝水、做腺體按摩，可以多吃一些酸性食物刺激分泌唾液，例如酸梅、蜜餞、檸檬片，有機會讓小結石自然排出，不至於讓結石越長越大塞住腺體。

▲從OL口中取出的唾液腺結石。（圖／王建忠醫師提供）

若不正視唾液腺結石，王建忠表示，不僅會有反覆腺體腫脹，若剛好遇到細菌感染，腺體也可能發炎，產生紅腫熱痛、化膿狀況。建議患者發現類似症狀應及早就醫，結石越大會影響處理困難度，若僅是小結石，以取石夾取出即可，手術時間很短，患者不需過度擔心。