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高雄海上皇宮恐遭拆除　「價值破億剩千萬」債主控法院賤賣

▲▼珍寶海鮮舫,海上皇宮,香港,高雄,台灣港務公司,閒置,拆除。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄海上皇宮餐廳荒廢多年，面臨拆除的命運。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄「海上皇宮」海鮮餐廳在2000年開幕後，僅營業1年就收攤淪為廢墟，閒置在高雄港逾20年，積欠逾3千萬元費用，高雄港務分公司近期已承接其權利義務，將委外進行拆除。不過，海上皇宮的戴姓債權人今（30）日出面，認為高雄地方法院在拍賣過程罔顧債權人權益，價值上億的海上皇宮應以不動產鑑價，結果卻以動產來鑑價，導致海上皇宮價值只剩1000多萬元，才落得被拆除的命運。法院則回應，過程均依法執行，無不法或失當之處。

▲▼海上皇宮債權人 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲海上皇宮戴姓債權人出面指法院賤賣。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄的「海上皇宮」當年以仿照香港「珍寶海鮮舫」模式打造，2000年風光開業，是全台首家取得海上營業執照的餐廳，吸引相當多民眾躬逢其盛，卻經營不到1年就火速熄燈，倒閉的原因眾說紛紜，有人指出是經營權出現糾紛，也有人表示是因為投資金額太高來不及回收，才草草結束營業。

▲▼珍寶海鮮舫,海上皇宮,香港,高雄,台灣港務公司,閒置,拆除。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄海上皇宮餐廳荒廢多年，面臨拆除的命運。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

後來，「海上皇宮」便荒廢至今，原停靠在駁二因為多次遭小偷偷走金屬線材，2013年移至高雄港內的船渠管制區停放。該船以及身為廚房的「海上御廚」年久失修，早已成為廢墟。

「海上皇宮」閒置超過20年，一直無法進行處理，主要的原因就是債權混亂，更積欠台灣港務公司高雄分公司逾3000萬元，不過6月14日進行第2次變賣仍無買家，高雄港務分公司考慮港內的船舶安全，決定承接該船的權利義務，並進行處分。

高雄港務分公司發表聲明指出，考量該船隻長年滯港，且海上皇宮公司均未派員巡檢及定期檢修，影響港區安全、該船隻俟高雄分公司取得拍定證明及完成點交後，儘速依《政府採購法》辦理船舶委外拆除等相關作業，以維護高雄港區船舶航安。

▲▼海上皇宮債權人 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲海上皇宮戴姓債權人出面指法院賤賣。（圖／記者陳宏瑞攝）

不過，就在海上皇宮可能拆除的消息曝光後，海上皇宮的一名戴姓債權人今（30）日出面，她指出，當年借款2850多萬給海上皇宮公司，經過多年的追討，她取得5680萬的債權證明，但高雄地方法院在拍賣過程罔顧債權人權益，把價值上億的海上皇宮以動產鑑價，導致價值上億的海上皇宮只剩1000多萬元，連欠港務局的停泊費都不夠，才落得被拆除的命運。

高雄地院指出，海上皇宮經中國驗船中心鑑定無法供航行之用，非海商法所謂之船舶，所以顧姓債權人認為海上皇宮應準用不動產執行相關規定，顯有誤會，而海上皇宮在去年6月7日經鑑價約值2720餘萬元，去年10月19日進行第1次變賣，因無人應買，今年6月14日進行第2次變賣，因仍無人應買，法院遂依強制執行法第70條作價1365萬元詢問到場債權人是否承受，經債權人高雄港務公司承受，並於6月22日繳清價金，法院於6月27日核發權利移轉證書，過程均係依法執行，無不法或失當之處。

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