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腦麻生忘了怎麼說話「只會汪汪」　暖男董仔豪捐1387萬助弱勢

▲▼清景麟建築董事長林聰麟回饋鄉里，今日再宣布捐1387萬幫助燕巢弱勢鄉親。（圖／清景麟教育基金會提供）

▲清景麟建築董事長林聰麟長年回饋鄉里，今日再宣布捐1387萬幫助燕巢弱勢鄉親。（圖／清景麟教育基金會提供）

記者許宥孺／高雄報導

有代銷南霸天美名的清景麟建築董事長林聰麟，出身高雄燕巢農家子弟，事業有成不忘回饋鄉里，自2017年成立清景麟教育基金會，5年多來提供當地學子安心就學。今(30日)再宣布捐贈1387萬元給4個社福單位，希望擴大關懷弱勢家庭、身障青年，預計有3850位燕巢鄉親可受惠，也讓副市長林欽榮大讚是個「暖男」。

清景麟建築團隊舉辦「愛在燕巢」公益捐贈記者會，在高雄市副市長林欽榮的見證下，由林聰麟董事長親自「分享愛」傳遞給燕巢區農會、燕巢區公所、燕巢家園日照關懷據點及慈德育幼院四個單位的代表，接續將「愛」散播在燕巢區，受益3850位燕巢鄉親，總計捐贈1387萬元。

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▲▼清景麟建築董事長林聰麟回饋鄉里，今日再宣布捐1387萬幫助燕巢弱勢鄉親。（圖／清景麟教育基金會提供）

▲冠廷出席記者會表達對林聰麟的感謝。（圖／清景麟教育基金會提供）

此次受贈單位之一燕巢家園日照關懷據點，以燕巢社區身心障礙青年為主要服務對象，協助其交通服務載送至各據點學習生活自理，並引導成為社區農園幫助者角色。

受幫助的青年代表「冠廷」今天也到場上台致贈親手做的小禮物，表達對林董事長的感謝，教保員老師代為分享故事說，冠廷出生5個月時因腦傷造成腦性麻痺，身體移動和語言溝通有障礙，走路不穩，容易跌倒，國中畢業後長期宅在家，與體弱的父親一起生活，父親外出看病時即鮮少與人互動，多由家中飼養狗狗陪伴，久而久之竟也就忘了如何與人互動說話，經常發出「汪汪」聲來吸引人注意，透過教保員豐富多元的生活課程，才慢慢恢復他原來的能力。

▲▼清景麟建築董事長林聰麟回饋鄉里，今日再宣布捐1387萬幫助燕巢弱勢鄉親。（圖／清景麟教育基金會提供）

▲副市長林欽榮(左)大讚清景麟建築董事長林聰麟(右)是個暖男。（圖／清景麟教育基金會提供）

林欽榮副市長提到，特別謝謝清景麟建築團隊讓世界更美麗，也大讚林董事長是個暖男，期勉有資源、有能力的企業可以回饋社會，讓處處充滿溫暖。

出身燕巢農家子弟的林聰麟董事長，經營建築事業有成之下，也不忘回饋鄉里，自2017年起，成立清景麟教育基金會，持續5年多來提供急難救助協助燕巢區內學子安心就學，補助獎學金讓燕巢的孩子看世界。當時燕巢國中與越南聖母峰中學合作組隊榮獲2021年亞洲學生交流計畫Asian Student Exchange Program (ASEP) 金獎。

▲▼清景麟建築董事長林聰麟回饋鄉里，今日再宣布捐1387萬幫助燕巢弱勢鄉親。（圖／清景麟教育基金會提供）

▲受贈4個單位與林聰麟合影。（圖／清景麟教育基金會提供）

林聰麟董事長表示，自己成長、創業的路上受到許多人的幫助，現在有能力，轉而來幫助社會上有需要的人，「取之社會、用之社會」一直是集團企業的理念，在投入公益幾年來，也發掘了許多溫馨或是振奮人心的故事，例如田寮國中今年出現創校史上首位5A學生，證明只要有資源、夠努力，都可以實現夢想。

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