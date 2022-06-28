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iPhone螢幕全黑「資料怎麼轉出來？」　內行曝1招有救了：備份成功

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲手機螢幕黑掉怎麼辦？示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

使用智慧型手機最怕就是黑屏，或是螢幕沒畫面無法操作，就有網友發文表示，他的iPhone X不知怎的，竟突然黑掉，這樣資料要怎麼轉出來呢？貼文曝光後，便有熱心網友分享自己的經驗。

這名網友在PTT的iOS板上，以「螢幕死掉的iPhone X...如何轉資料過繼」為題發文，提到他的手機螢幕突然變成綠色，接著就整個黑掉了，現在螢幕壞掉，該如何將資料轉出來呢？

原PO也焦急求助，在iPhone 14上市之前，大家會推薦買iPhone 13 Pro還是iPhone 13 Pro Max？

貼文曝光後，先是有網友針對手機部分建議，「要電量跟續航就Pro Max，不想手機太重的話就Pro」、「我建議現在買一支二手手機頂著用，等新手機出來再決定要買14或者是降價的13，然後再把二手機給脫手掉，這樣子也不會損失太多錢」。

相關報導：iPhone 13哪款「買來當過渡機」最保值？果粉答案超一致：掉價有限

▲台哥大 iPhoneX 示意圖拍攝。（圖／記者林世文攝）

▲iPhone X 。（圖／ETtoday資料照）

針對資料轉出部分，則有熱心網友回應，「iCloud」、「如果你有開iCloud備份 買新機回復備份就完全復原了」；也有些網友表示，「請維修店幫你外接螢幕轉資料」、「有經驗，當時接HDMI螢幕備份成功，沒畫面但觸控正常」

倘若手機僅是螢幕沒畫面但觸控正常，蘋果官網有販售「Lightning 數位 AV 轉接器」，可將裝置螢幕輸出至有HDMI的電視、顯示器、投影機等顯示器上，這樣一來仍可操作手機，也能完成iCloud備份；不過，螢幕觸控若也出問題或手機完全不能用，還是要趕緊送修。

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