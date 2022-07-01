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親自出庭迎戰「惡魔情人」　高嘉瑜痛罵林秉樞：惡人不能逍遙法外

▲▼立委高嘉瑜遭林秉樞施暴後，首度出庭正面對決「惡魔情人」。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委高嘉瑜遭林秉樞施暴後，首度出庭正面對決「惡魔情人」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

立委高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞偷拍、強拍不堪影片並被軟禁在旅館施暴，林男到案被羈押至今且被起訴8項罪嫌，新北地院今開庭，高嘉瑜首度出庭作證，也是案發後第一次面對被她形容為「惡魔」的林男，高嘉瑜庭外受訪表示本案被害人很多，只有她提告，「我一定要很有勇氣去面對，堅持告到底」，並批林男持續說謊，希望法官「判最重刑度」，「這樣惡劣的人不能讓他逍遙法外！」

林秉樞被起訴移審至今5個多月，經林男和檢方共同聲請，新北院合議庭准許傳喚高嘉瑜到庭作證，今上午9點30分開庭，高嘉瑜提前20分鐘和委任律師李永裕一起抵達，她在案發後就多次痛批林男「惡魔」、「說謊成性」，今出庭將再度面對這個「惡魔情人」，高嘉瑜受訪時被問到心情，表示「這對被害人都是折磨與二次傷害」。

▲▼立委高嘉瑜遭林秉樞施暴後，首度出庭正面對決「惡魔情人」。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委高嘉瑜（右）遭林秉樞施暴後，首度出庭正面對決「惡魔情人」。（圖／記者黃哲民攝）

高嘉瑜說，因本案被害人眾多，「只有我一個人站出來提告，我一定要很有勇氣去面對，堅持告到底」，希望不要再有下一個受害人，所以這個過程，「我一定會堅持，不會屈服，勇敢面對」。

高嘉瑜並批林男被起訴8項罪名只承認2項罪名，是「不肯面對錯誤，還持續說謊，希望司法讓真相更清楚，也能讓他得到應有的懲罰」，高嘉瑜說，更多人需要她在這場訴訟幫忙發聲，而且已經有這麼多證據，林男還是不願意承認，可見惡性非常重大，「這樣的人真的要好好面對他的錯誤」、「希望法官判最重刑度！」

高嘉瑜睜大水汪汪雙眼說，要重新回想受害過程，「對我來講非常折磨、痛苦，也是一個二次傷害，但是就是勇敢面對，老天爺給我使命面對這樣的人，希望這樣的人有人揭發他，讓大家知道 他擅於說謊，利用他的權勢威脅、欺負很多比他弱勢的人，這樣惡劣的人不能讓他逍遙法外！」

本案因涉及家暴受害人隱私，審理不開放旁聽，高嘉瑜也不必擔心與林男之間不堪對話、影像被攤在陽光下。林秉樞的律師團稍早接受媒體採訪，表示會詳細詰問高嘉瑜釐清更多事實。

高嘉瑜去年（2021年）11月間，驚傳被交往約半年的林秉樞軟禁在新北市板橋區一間旅館房內2天，期間遭林男痛毆破相，還被逼簽自白書與強錄逼供影片，林男更因母親告別式當天等不到副總統賴清德前來弔唁，遷怒高嘉瑜逼她跪在母親靈前磕頭。

高嘉瑜去年11月30日召開記者會揭露自身遭遇，照片顯示受傷當時的慘狀，令許多人看了都同情。林秉樞隔天（12月1日）凌晨被拘提到案，新北地檢署訊後聲押禁見獲准，並於今年（2022年）1月25日起訴林男8項罪名，移審新北地院繼續羈押至今，前後關押已超過7個月，林男屢次聲請交保都被駁回。

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