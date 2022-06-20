「亂室嘉人」又來了！高嘉瑜10年未整理陽台曝光　網嚇：以為是鬼屋

▲立委高嘉瑜陽台照曝光。（圖／ETtoday資料照、翻攝高嘉瑜臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委高嘉瑜近日因自家洗衣機壞掉，請人來修理，因為擔心來修的人嚇到，特別整理10年不曾打掃過的陽台，並在臉書PO出前後對比照，網友一看紛紛嚇壞，直呼「阿娘喂，我以為是探險的鬼屋」，還有人笑說「看過高委員的枕頭，我想工人肯定是有心理陰影的」。

▲（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

高嘉瑜表示，自家洗衣機用了超過10年，最近變成可以洗衣但不能脫水，所以決定請人來修，但陽台也是10年沒有整理，為了怕來修洗衣機的人嚇到，她努力清洗10年沒整理的陽台，「老天爺一定是希望我整理陽台，才讓洗衣機壞掉吧」。

網友看到照片紛紛說，「每次媽媽念女兒房間該整理整理時，女兒總拿高立委比較而過關」、「説真的還好，畢竟有枕頭這個標準」、「好難想像高委員這麼...」、「陽台經歷過痛苦的十年？」、「下次叫維修師傅戴眼罩修理就不用整理了」。

高嘉瑜過去因租房、買房風波，破天荒在臉書公開閨房照，堆積如山的衣服與泛黃的枕頭照曝光後，讓她光鮮亮麗的形象一夕崩壞，還被網友封為「亂室嘉人」。

▲高嘉瑜房間凌亂。（資料照／翻攝自高嘉瑜臉書）