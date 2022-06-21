恩恩案錄音全曝光！她批侯友宜讓消防局揹鍋　「千錯萬錯都別人錯！」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，事後恩恩爸要求公布錄音檔還原真相，媒體21日公布11個錄音檔，內容顯示，恩恩媽按規定急電衛生所卻沒人接電話，更3度向新北消防局119勤務中心求救，但消防局過了26分鐘才找到人，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命。對此，立委高嘉瑜痛批，侯友宜不僅拿司法當遮羞布，讓最辛苦的消防局揹鍋，「還想追究吹哨者的責任，千錯萬錯都是別人的錯，卻看不到侯友宜認錯！」

恩恩案發生後，恩恩爸苦尋音檔未果，中間更發生消防局演戲「還原爭議」、前消防員與新北市府互相提告、新北市府聲稱橫向聯繫音檔涉及隱私等爭議，恩恩爸直到21日才在媒體聽到全部音檔，根據音檔內容，除新北市府獨步全台的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定外，也並未錄到新北市府聲稱的任何可能涉及個資的背景音。

高嘉瑜指出，恩恩事件讓大家看到真正的侯友宜，侯友宜過程中的傲慢、冷血、遮遮掩掩、不敢公布真相、找基層揹鍋，「甚至到現在還卸責給中央、一再說謊，最大的原因就在不肯承認錯誤！」

高嘉瑜表示，侯友宜漢子形象破功，長期靠宣傳美化的假人設終究不敵真相，更因為這樣的假人設作繭自縛，讓侯友宜沈溺在不會犯錯、不能犯錯的假象中 ，讓大家看到的是一個為登大位不擇手段，甚至連身為人父感同身受的同理心都沒有的無情政客。

高嘉瑜指出，恩恩爸只是想要一個真相，但侯友宜市府22天以來各種刁難、上演官場現形記，還動員消防局演戲、謊稱錄音有背景音、有個資、謊稱沒有橫向錄音，「現在錄音檔曝光，血淋淋赤裸裸戳破侯友宜市府的謊話！」

高嘉瑜痛批，更可惡的是，侯友宜不僅拿司法當遮羞布，讓最辛苦的消防局揹鍋，「還想追究吹哨者的責任，千錯萬錯都是別人的錯，卻看不到侯友宜認錯、承認疏失，這才是真實的侯友宜！」