淋辣椒螃蟹醬+美乃滋！南洋風「新加坡辣醬唐揚雞」限量開吃了

▲超罪惡「新加坡辣醬唐揚雞」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日，來點南洋美食肯定超過癮！人氣速食品牌「必勝客」推出罪惡新品「新加坡辣醬唐揚雞」，把星國必吃國菜辣椒螃蟹，結合多汁唐揚雞，口感酸辣鹹香，香氣十足，即日起限量開吃；另，繼光香香雞近日則重磅推出最新療癒聯名「咖波的香香雞寶盒」，通通不能放過。

必勝客夏季限定「新加坡辣醬唐揚雞」來了，特意選用新鮮番茄、辣椒、大蒜等多種辛香料調製成「辣椒螃蟹風味醬」後，再結合美乃滋，重現辣椒螃蟹酸甜中又帶點鹹香的罪惡美味，接著淋在鮮嫩多汁的唐揚雞上，大口咬下簡直滿足到不行，即日起於全台門市、官網限量登場。

▲超可愛「咖波的香香雞寶盒」來了。

另，繼光香香雞近日則宣布找來擁有百萬粉絲的肉肉教主「貓貓蟲咖波」聯名了，強勢推出「咖波的香香雞寶盒」，裡頭可是放了3款人氣炸物，包括經典香香炸雞、酥脆阿根廷魷魚及涮嘴香香三角骨，重點是聯名包裝手提炸雞盒就是咖波正在吃炸雞的療癒模樣，提著走在路上簡直可愛爆表，鐵粉肯定要搶買一波，即日起至7月27日限時開賣或售完為止。

且凡購買每盒「咖波的香香雞寶盒」還免費送聯名貼紙組1份，一共有4款選擇，每款則都有約10張不同款式貼紙，裡頭可是有多款未亮相過的超Q新角色等收集，數量有限、送完為止。

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