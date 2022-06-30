貓咪業者遭控「密醫」含恨亡！藍綠議員互控對方施壓　雙雙提告

▲市議員林金結今天對戴瑋姍按鈴提告。（圖／林金結提供）

記者戴上容／新北報導

47歲寵物業者梁男疑不滿長期遭針對與裁罰，6月10日於店內燒炭輕生，梁男妻子日前在記者會上控訴是因為新北市議員戴瑋姍質詢施壓，先生只能以死明志！新北市議員林金結今日按鈴申告，怒指戴瑋姍潑他髒水、毀損名譽；戴瑋姍也反擊說，將對林提出誹謗以及公然侮辱告訴，決不寬貸。

梁妻10日遲遲不見蹤影丈夫身影，直到下午2點多才在店內發現丈夫倒臥店內失去生命跡象，一旁還有一盆已燃燒完的炭火，經緊急通報，經緊急送醫急救仍回天乏術，梁男家屬與同業們悲痛不已。

梁妻日前在記者會上喊冤，她指出，是戴瑋姍質詢中指控丈夫販賣有腹膜炎的貓咪，導致動保處對丈夫裁罰10萬元鉅款，又將丈夫送法辦，丈夫身心受到極大壓力，「這事一棍一鞭的凌遲先夫！」議員質詢要把事情查得清楚，別讓業者承受委屈，她也希望政府應保護他們。

▲貓舍老闆輕生亡，老闆娘控訴是因為新北市議員戴瑋姍質詢施壓才導致丈夫含恨而亡！（下圖同／記者戴上容翻攝）

市議員林金結今天按鈴提告表示，戴瑋姍為求政治利益，在多個媒體管道公然詆毀他的名譽，因此對戴提出告訴，戴藉著網路操作與飼主的愛心，惡劣問政顛倒是非，甚至惱羞成怒對他拍桌揚言「走著瞧」。

▲市議員林金結今天對戴瑋姍按鈴提告。（圖／林金結提供）

市議員戴瑋姍回應，梁男違法事實明確，遭動保處開罰移送，罪行無可推諉，她不認識梁男，也未要求對方說明貓舍一事，林金結指控她拍桌揚言完全是「莫須有」，而梁男曾誇耀林為他成功關說，林金結才是施壓的黑心議員，如今做賊喊捉賊，根本是殘害貓咪生命的幫凶。

戴瑋姍說，林金結身為民代應該輔導業者改善，卻給予對方錯誤觀念，以為做了再糟的事都有人罩，梁男走上絕路是林金結一手造成的，未料他還舉行記者會，提出不實指控還呼口號辱罵，抹黑她的名譽，這種素質差勁的民代，就應該掃進歷史灰燼裡！後續她也將對林提出誹謗以及公然侮辱告訴。

▲新北市議員戴瑋姍。（圖／資料照）