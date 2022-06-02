　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北喊當面談實則想私下喬？　戴瑋姍、張志豪質疑：直接摸頭恩恩爸

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陶本和／台北報導

新北2歲男童恩恩染疫病逝後，恩恩爸爸質疑，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，連日要求能夠調閱完整通聯還原真相，直至今日恩恩爸才取得新北相關文字文件。對此，民進黨市議員張志豪2日表示，只感受到之前市府想要私下協調、輕輕帶過；議員戴瑋珊也質疑侯友宜是吃了秤砣鐵了心，「想要當(直)面(接)說(摸)明(頭)」。不過，新北市府昨已否認，絕對沒有要摸頭的意思。

2歲男童恩恩上個月染疫病逝，恩恩爸爸質疑，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，要求能夠調閱完整通聯還原真相。

新北市衛生局長陳潤秋表示，恩爸確實希望先看到資料再進行討論，市府2日上午已用雙掛號將資料寄出，有任何問題，都可以當面說明清楚。

不過，民進黨市議員戴瑋姍表示，以侯友宜的刑警個性，早在4月發生事情時，他已經調閱所有資料，釐清來龍去脈了，不會等到一個月後才整理資料。

戴瑋姍說，到現在還不肯拿出來，送醫程序肯定有很大的瑕疵，而且是由機關犯下無可推諉的致命錯誤，「因為今天恩恩爸又被擺了一道！」

戴瑋姍表示，昨天衛生局長表示「資料已準備好」，但沒有講清楚準備了哪些資料，有沒有錄音檔；所以恩恩爸昨晚就告訴高副局長，他決定今天親自去新北市府領取。

不過，戴瑋姍指出，今早8點多，恩恩爸在路上就收到高副局長「資料已經寄出」的簡訊，而且強調有任何疑慮，都願意「當面說明」，而且高副局長從此拒接電話，不管打幾通，都轉語音信箱，「看來侯市長吃了秤砣鐵了心，無論如何，都想要當(直)面(接)說(摸)明(頭)。」

戴瑋姍表示，有趣的是，市府是以「雙掛號」而非「限時雙掛號」寄出，依照經驗，至少2-3天才收得到，明天就是端午連假，市府很清楚，若沒有新資料被揭露，議題就難以延燒下去，若再發生其他重大事件，馬上就壓過這案的關注，以時間換取空間，非常聰明。

此外，民進黨市議員張志豪也表示，這麼久都不願意正面回應一位喪子之痛的父親，請問市府是慌張了嗎？「市長侯友宜您說，一切按照中央的規定，那就大大方方地把資料拿出來，為什麼拖這麼多天？」

張志豪說，一下說派兩個局長要去拜訪，縱使恩恩爸都表明願意主動上門取件，卻突襲說譯文資料已寄出，有尊重當事人嗎？再來、恩恩爸連您們寄了什麼都不知道，讓人感受到，市府想要私下協調、輕輕帶過。

張志豪表示，早上兩位局長說明，才知道原來只能提供逐字檔，要聽音檔，還要雙方同意，那請問雙方是哪雙方，一方是恩爸爸，一方不就是行政單位嗎？

「恩恩爸爸要的很明確，就是錄音檔，市府卻一拖再拖，更讓人懷疑就是中間出了問題。」張志豪說，請市府盡快解釋清楚，給恩恩爸爸一個真相，也給基層公務員一個清白。

ET快訊
快訊／高雄民宅火警　1男燒成焦屍
250人班機失聯！戰機緊急升空攔截　結果超傻眼
快訊／土石流漫過鐵軌！台鐵宜蘭龜山大里列車緊急停駛
台灣確診曲線類似新加坡！　陳時中：再觀察10天就清楚
快訊／高雄發免費快篩！　2類人快看領取時間地點
新北曝光「81分鐘」錄音檔　恩恩爸僅領資料不聽
衛福部PO文出包！「全台1136萬人確診」　網怒刷：不用罰嗎
強尼戴普忍6年「為何能逆轉」？　PTT推3關鍵：絕對是安珀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

難認定「因公染疫」！柯文哲不領公務員慰問金　北市：4月後確診不發

福吉美說明書沒列Omicron　柳采葳：民進黨把人民健康擺在哪？

強尼戴普洗刷家暴污名　洪申翰曝「男性關懷專線」每年有1.8萬件

疫情延緩新進公務人員分發報到　去年減少3297人、平均年齡43.59歲

不算行家！柯文哲稱王必勝「小咖」　快篩陽＝確診先上路「540人可免死」

新北喊當面談實則想私下喬？　戴瑋姍、張志豪質疑：直接摸頭恩恩爸

提供「81分鐘」譯文及錄音檔　新北：恩恩爸僅領資料「不聽音檔」

藍議員嗆陳時中「可能有重聽」　籲侯友宜送助聽器改善溝通障礙

「恩恩爸要資料4天給不出來」　林鶴明：侯友宜想趁連假河蟹？

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

難認定「因公染疫」！柯文哲不領公務員慰問金　北市：4月後確診不發

福吉美說明書沒列Omicron　柳采葳：民進黨把人民健康擺在哪？

強尼戴普洗刷家暴污名　洪申翰曝「男性關懷專線」每年有1.8萬件

疫情延緩新進公務人員分發報到　去年減少3297人、平均年齡43.59歲

不算行家！柯文哲稱王必勝「小咖」　快篩陽＝確診先上路「540人可免死」

新北喊當面談實則想私下喬？　戴瑋姍、張志豪質疑：直接摸頭恩恩爸

提供「81分鐘」譯文及錄音檔　新北：恩恩爸僅領資料「不聽音檔」

藍議員嗆陳時中「可能有重聽」　籲侯友宜送助聽器改善溝通障礙

「恩恩爸要資料4天給不出來」　林鶴明：侯友宜想趁連假河蟹？

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

保障錢財、資訊安全　五招遠離「有問題」App　

難認定「因公染疫」！柯文哲不領公務員慰問金　北市：4月後確診不發

塑膠業員工平均年薪排行　台聚161萬元奪冠、台塑排第七

「愛在就是家」P＆G寶僑家品、家樂福推出暖心特惠　以行動支持多元成家

「確診康復」優惠再加一！全台6飯店一人免千元　再贈600元餐飲金

台東+897！新增1養護機構群聚　端午連假加開快篩陽判讀服務

萬海在亞洲線市佔率高達15%　公司充分掌握高經濟成長的東南亞為最大優勢

他怒PO國中生白目行徑「到底怎麼了」 　網卻歪樓：求推薦帳號

女大生網路約炮遇帥男模急了　狂借「學費」購4萬點數在線等

曾沛慈狠甩巴掌不手軟　「啪一聲」胡宇威帥臉當場僵掉

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

蔡其昌助理涉造謠符合「惡、假、害」？　 台中市警局回應

2歲童恩恩病逝　她揭新北市府公文疑點

王必勝曝很多市長晚上致電指揮中心　「陳其邁更是天天打來」

快訊／蘇貞昌：6月6日啟動第2輪快篩實名制

快訊／國民黨團爆：福吉美唾液快篩驗不出Omicron　衛福部踹共

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

提供「81分鐘」錄音檔　新北：恩恩爸僅領資料不聽音檔

松機篩檢站現況曝　游淑慧轟：莊孝維！

陳水扁曝：黃偉哲請衛生局安排醫師看診

薛瑞元未掌握福吉美送件資料　羅秉成救援代答

被問陳智菡稱中央隱匿疫情　柯文哲：我落魄到變發言人的發言人？

萌版陳其邁！父愛噴發哄童打疫苗

新北寄出恩恩爸申請資料　他怒嗆林鶴明：都不看新聞？

蔡其昌助理造謠被抓到　趙少康點名蘇貞昌：你查不查？

更多熱門

相關新聞

提供「81分鐘」錄音檔　新北：恩恩爸僅領資料不聽音檔

提供「81分鐘」錄音檔　新北：恩恩爸僅領資料不聽音檔

中和2歲男童恩恩案持續延燒，恩恩父親今（2）日一早親自到新北市府拿資料。新北市副市長劉和然指出，上午相關同仁要讓恩爸聽取錄音檔，但恩爸拒絕。劉和然強調，只要恩爸想聽，市府隨時都會配專人送給恩恩爸爸聽取。

新北衛生局「資料寄出」　恩恩爸卻曝無奈

新北衛生局「資料寄出」　恩恩爸卻曝無奈

恩恩爸追消失81分鐘新北資料　林鶴明建議侯友宜：不用政治表演

恩恩爸追消失81分鐘新北資料　林鶴明建議侯友宜：不用政治表演

拒絕與新北見面！　恩恩爸：盼先看到資料全貌再討論

拒絕與新北見面！　恩恩爸：盼先看到資料全貌再討論

2歲童確診亡父求通聯紀錄　陳時中：已通知對方領錄音檔

2歲童確診亡父求通聯紀錄　陳時中：已通知對方領錄音檔

關鍵字：

張志豪戴瑋姍恩恩

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

網紅台南Josh離婚了！

快訊／今暴增144死！本土+76967

安珀赫德敗訴：對女性代表什麼！

強尼戴普判決出爐人在酒吧chill

快訊／安珀赫德決定上訴！

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面