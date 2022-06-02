新北喊當面談實則想私下喬？　戴瑋姍、張志豪質疑：直接摸頭恩恩爸

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者陶本和／台北報導

新北2歲男童恩恩染疫病逝後，恩恩爸爸質疑，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，連日要求能夠調閱完整通聯還原真相，直至今日恩恩爸才取得新北相關文字文件。對此，民進黨市議員張志豪2日表示，只感受到之前市府想要私下協調、輕輕帶過；議員戴瑋珊也質疑侯友宜是吃了秤砣鐵了心，「想要當(直)面(接)說(摸)明(頭)」。不過，新北市府昨已否認，絕對沒有要摸頭的意思。

2歲男童恩恩上個月染疫病逝，恩恩爸爸質疑，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，要求能夠調閱完整通聯還原真相。

新北市衛生局長陳潤秋表示，恩爸確實希望先看到資料再進行討論，市府2日上午已用雙掛號將資料寄出，有任何問題，都可以當面說明清楚。

不過，民進黨市議員戴瑋姍表示，以侯友宜的刑警個性，早在4月發生事情時，他已經調閱所有資料，釐清來龍去脈了，不會等到一個月後才整理資料。

戴瑋姍說，到現在還不肯拿出來，送醫程序肯定有很大的瑕疵，而且是由機關犯下無可推諉的致命錯誤，「因為今天恩恩爸又被擺了一道！」

戴瑋姍表示，昨天衛生局長表示「資料已準備好」，但沒有講清楚準備了哪些資料，有沒有錄音檔；所以恩恩爸昨晚就告訴高副局長，他決定今天親自去新北市府領取。

不過，戴瑋姍指出，今早8點多，恩恩爸在路上就收到高副局長「資料已經寄出」的簡訊，而且強調有任何疑慮，都願意「當面說明」，而且高副局長從此拒接電話，不管打幾通，都轉語音信箱，「看來侯市長吃了秤砣鐵了心，無論如何，都想要當(直)面(接)說(摸)明(頭)。」

戴瑋姍表示，有趣的是，市府是以「雙掛號」而非「限時雙掛號」寄出，依照經驗，至少2-3天才收得到，明天就是端午連假，市府很清楚，若沒有新資料被揭露，議題就難以延燒下去，若再發生其他重大事件，馬上就壓過這案的關注，以時間換取空間，非常聰明。

此外，民進黨市議員張志豪也表示，這麼久都不願意正面回應一位喪子之痛的父親，請問市府是慌張了嗎？「市長侯友宜您說，一切按照中央的規定，那就大大方方地把資料拿出來，為什麼拖這麼多天？」

張志豪說，一下說派兩個局長要去拜訪，縱使恩恩爸都表明願意主動上門取件，卻突襲說譯文資料已寄出，有尊重當事人嗎？再來、恩恩爸連您們寄了什麼都不知道，讓人感受到，市府想要私下協調、輕輕帶過。

張志豪表示，早上兩位局長說明，才知道原來只能提供逐字檔，要聽音檔，還要雙方同意，那請問雙方是哪雙方，一方是恩爸爸，一方不就是行政單位嗎？

「恩恩爸爸要的很明確，就是錄音檔，市府卻一拖再拖，更讓人懷疑就是中間出了問題。」張志豪說，請市府盡快解釋清楚，給恩恩爸爸一個真相，也給基層公務員一個清白。