日本台灣交流協會所長拜會南市府　黃偉哲期待未來合作火花

▲日本台灣交流協會高雄事務所小野一彥所長，偕其夫人小野雅子，拜會台南市長黃偉哲，受到熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本台灣交流協會高雄事務所小野一彥所長，偕其夫人小野雅子，於27日拜會台南市長黃偉哲，這是小野所長就任後雙方第一次正式會面，雙方暢談台南與日本未來的合作藍圖。



市長黃偉哲除了代表台南市歡迎小野所長就職外，並表示台南有許多日本朋友在這裡生活、工作，而日本也是台灣人最喜歡去的國家，期待今後能持續合作，推動各項台南與日本的交流。





黃偉哲市長並向小野所長表示，未來下半年台南將有國際芒果節、和風文化祭、WBSC U12世界盃少棒賽等許多活動，他相當期待小野所長及日本朋友一同參與，也歡迎他與夫人多到台南走訪。



小野一彥向黃偉哲分享了一則溫馨小故事，他表示6月4日辦公室收到台灣民眾為了感謝日本捐贈疫苗一周年所送的花，他很感動台灣民眾始終記得日本的友好，並表示自己會在任內好好守護雙方友誼，對未來雙方的觀光及交流充滿期待。



小野一彥出生於日本神奈川縣，他進入外務省服務後，曾派駐中國、澳洲、紐西蘭、塞班島等地，今年2月16日奉派就任為日本台灣交流協會高雄事務所所長，曾與黃偉哲市長在4月相偕參觀在台南壓軸登場的「台日友情Always Here, Now in台南日本漫畫家簽名板展」。