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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩政見「沒有愛情摩天輪」　韓國瑜笑回一句話

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲高雄市前市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前在節目中提及，不會有「愛情摩天輪」政策，遭質疑有意與前高雄市長韓國瑜做切割。對此，柯志恩30日在節目《千秋萬事》中強調，她認同韓國瑜任內政績，不可能切割韓國瑜。王淺秋回應，韓國瑜聽到不要愛情摩天輪時，只是開玩笑回應，「那在我家客廳蓋一個小小摩天輪好了」。

柯志恩表示，參選高雄市長確實壓力龐大，民進黨明年將邁入「接班世代」，他們一定會透過這次選舉展現自身實力，同時，盡全力打擊其他候選人。舉例來說，她只是誤將衛武營說成大武營，就有不同人跳出來做大篇幅回應與攻擊，但為什麼不用同樣標準檢討高雄市長陳其邁、總統蔡英文？

柯志恩提到，愛情摩天輪是韓國瑜的政見，她只是隨口說政見沒有愛情摩天輪，未料馬上被做文章。她笑說，如果真的要切割，怎麼會坐在韓國瑜第一號大將王淺秋身邊？相信韓國瑜聽到自己的說法，應該會雲淡風輕地以開玩笑方式回應。

王淺秋說，韓國瑜聽到不要愛情摩天輪時，確實是開玩笑說，「那在我家客廳蓋一個小小摩天輪好了」，語句中未帶有任何不滿情緒。

柯志恩強調，她不可能切割韓國瑜。韓國瑜執政高雄，是20幾年來藍軍首次在高雄執政，而高雄市前副市長李四川政績則是燈亮、水溝通等基礎建設，令她印象深刻，所以絕不會切割韓國瑜，這一切都是媒體過度解讀。

至於未來是否會找韓國瑜站台？柯志恩說，韓國瑜現在都在做公益，但他是能吹起千堆雪的人物，未來若韓國瑜有意願，當然會請他幫忙。

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