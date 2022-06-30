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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營攻擊在美置產百坪　柯志恩：光明正大登記名下且依法申報

▲▼國民黨中常會提名高雄市長參選人柯志恩 謝褔弘選苗栗縣長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨提名高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（30）前往高雄與同黨市議員合體造勢，針對民進黨人士質疑她在美國有地產，柯志恩今中午坦承確實有置產，且是登記在自己名下，並依法申報。

柯志恩指出，有所謂綠營側翼攻擊自己置產在美國，有百萬美金、百坪的房地產，「我柯志恩光明正大，用的都是自己的名字，也都有依法申報」。

柯志恩說，世界經濟、社會、政治和生活都全球化，「我的確是從南台灣外出打拼的陽光女孩，可以說我離開南部的時候是陽光女孩。」現在回來了，自己是一個教育專業的獨立女性，是一個為孩子長遠的未來用心思考的母親。

柯志恩昨日正式獲國民黨提名為高雄市長參選人，今日即南下高雄，蓮潭會館舉行「國民黨高雄市黨部提名同志輔選工作會議」，黨主席朱立倫明日也將前往。由於柯志恩曾公開表示參選政見中不會有「愛情摩天輪」、會和韓國瑜不一樣等言論，被質疑是切割韓國瑜，柯今日上午表示，「切割」是媒體過度解讀，她只是認為摩天輪是韓國瑜政見、非自己的想法，自己若要切割，稍後就會向高雄市前副市長葉匡時請益市政議題。

至於是否會請出韓國瑜站台，柯志恩回應，韓國瑜現在多在做公益，她尊重韓國瑜意願，如果韓國瑜願意，韓國瑜是能吹起千堆雪的人物，在高雄有政治魅力，如果可以請到當然歡迎。柯表示，韓國瑜過去執政團隊團隊表現非常優秀，如前副市長李四川路平燈亮水溝通，她到現在都印象深刻，且韓團隊兩年前都還在市政崗位上，關於市政訊息和資料都有很多了解，她會和韓團隊深入溝通，密切合作，作為選戰策略和政策的參考。

柯志恩表示，她會深入瞭解和請益後，提出完整的高雄政策，現階段在大方向上，關注高雄的空氣、水、交通和安全議題，產業發展上要注意平均勞動薪資低的現象，而高雄的教育、婦幼安全等領域，也是自己可以發揮的地方。

國民黨團高市議會黨團總召童燕珍今日受訪時表示，柯志恩擔任國民黨智庫的執行長，在政治、學術、媒體經歷都十分完整且豐富，基層也紛紛表示對柯志恩充滿期待。

童也提醒柯志恩，民進黨還未提名前就開始放大鏡檢視，柯現正式提名後就會拿出顯微鏡，務必要小心以對，她相信柯志恩的專業以及能力絕對能夠應付，有機會讓高雄重返執政。

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