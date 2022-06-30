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社會 社會焦點 保障人權

14素食遊客「自助餐吃空氣」餓壞　武陵農場歉：6300餐費全退

記者許權毅／台中報導

彰化一名黃先生等14名遊客，25日到台中武陵農場遊玩2天1夜，晚餐到餐廳吃自助餐吃到飽，14人因為都是素食者，不過到了素食區卻是發現空空的，反應後只來了一盤四季豆。對此武陵農場回應，因為當天遊客入住時並未登記是素食，餐廳供應不及才讓黃先生不悅，餐廳除退費6300元，也再度透過電話向黃先生致歉，也會加強內部訓練。

▲▼武陵農場被遊客控對素食者不友善，農場回應已要求改善。（圖／武陵農場提供）

▲武陵農場被遊客控對素食者不友善，農場回應已要求改善。（圖／武陵農場提供，下同）

武陵農場說明，黃先生反映「武陵農場對素食者不友善」一事，起初14人入住時並未說明登記是素食者，櫃檯平時也不會特別詢問，加上素食區也開放葷食遊客夾取，廚房對素菜菜量掌控不夠精確，才會呈現空盤狀況。廚房重新烹煮時出菜花了20分鐘速度又太慢，才會讓遊客感到不悅。

▲▼武陵農場被遊客控對素食者不友善，農場回應已要求改善。（圖／武陵農場提供）

▲農場表示目前皆增加菜量，全面改善。（圖／武陵農場提供）

武陵農場表示，由於招待不周，當下已向遊客致歉並且全額退餐費，一人450塊總計6300元，並且主管事後也致電給黃先生再次致歉，之後會加強教育訓練，確實掌握素食人數跟菜量，並且依照遊客建議設置素食販賣機。

▲▼武陵農場被遊客控對素食者不友善，農場回應已要求改善。（圖／武陵農場提供）

▲▼農場已向黃先生等遊客致歉，並且全額退費。（圖／武陵農場提供）

▲▼武陵農場被遊客控對素食者不友善，農場回應已要求改善。（圖／武陵農場提供）

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