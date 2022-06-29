堆高機佔用車道卸貨　騎士閃避不及直接撞上「牙叉斷喉」慘死

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓騎士28日上午騎車經過桃園體育場附近時，正巧碰上堆高機卸貨，因堆高機占用車道卸貨，簡閃避不及迎面撞上，導致頸部被堆高機貨叉後重摔落地，當場血流不止，正巧有消防人員經過，緊急幫忙止血後送醫急救，但仍於28日晚間因傷重宣告不治。桃園警分局今天報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清真正死因，而駕駛大貨車陳姓司機與堆高機張姓男子則被依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市簡姓男子28日上午騎乘機車行經桃園區萬壽路桃園體育場附近時，因閃避不及撞上占用車道卸貨堆高機貨叉，頸部血流不止，送醫急救後仍因傷重不治，員警在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市簡姓男子28日上午騎乘機車行經桃園區萬壽路桃園體育場旁，因閃避不及撞上占用車道卸貨堆高機貨叉，當場昏迷傷重，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，46歲的大貨車司機陳姓男子28日上午8時55分，在桃園區萬壽路二段，亦即桃園田徑場旁卸貨，堆高機駕駛41歲的張姓男子從大貨車車上，打算卸下另一小型堆高機，20歲的簡姓男子騎車沿萬壽路二段往桃園方向，行經案發地點時，疑因堆高機占用車道卸貨，簡閃避不及撞上堆高機貨叉部分，當場人車倒地，簡男當場血流不止昏迷，機車則被撞飛至20公尺外。

桃園警方據報趕往現場處理，此時正好有休假消防人員經過，緊急幫已昏迷的簡姓騎士幫忙止血，並協助送醫。

▲桃園市簡姓男子28日上午騎乘機車行經桃園區萬壽路桃園體育場旁，閃避不及撞上正在卸貨的堆高機貨叉，當場昏迷傷重，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局救護人員到場時，簡男已昏迷不醒人事，初步檢視有頸動脈破裂等傷勢，頸部更是被重創幾乎折斷，經緊急送往林口長庚醫院急救後，仍於28日晚間6時許宣告不治。

桃園警方初步研判是大貨車與堆高機占用車道卸貨是肇事主因，偵訊後將陳姓大貨車司機與張姓堆高機駕駛分別依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦，並報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因。

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