最貪理專過豪奢生活竟是挪用客戶存款3.18億　重判12年4月

▲台新理專周勵宏，挪用客戶存款，二審重判12年4月。（圖／記者張君豪攝）



記者吳銘峯／台北報導

台新銀行中和分行前理財專員周勵宏，因投資失利，遂長期挪用6名客戶的存款，10年內侵吞超過3.18億元，過著豪奢的生活。一審將他判刑10年6月，案經上訴，高院二審認為他惡性重大，嚴重影響金融秩序，加重改判有期徒刑12年4月。可上訴。

判決指出，周男自2003年起就在台新銀行中和分行任職，先後擔任分行業務、分行理財專員、分行營運事業處財務顧問、通路營運事業處資深財務顧問與客戶關係經理等職務，長期負責為客戶提供投資理財諮詢、規劃，以及受理客戶指示辦理特定投資理財型商品之購買、贖回等理財投資事宜。

不過他因為投資期貨失利，再加上長期受客戶信任，就開始私下挪用客戶的存款。總計他從2009年開始，到案發2020年間，挪用6名客戶的存款。包含陳姓客戶被他挪用2億5千餘萬元，損失最慘重；另外5名客戶也分別被挪用上千萬元到數百萬元不等的金額。

周男挪用存款後，除了填補自己的財務缺口外，也到酒店當火山孝子，另外也大方支付女友的生活開銷。此外，他也過著豪奢的生活，購買保時捷跑車、豪宅，台新銀行接獲客戶檢舉後開始對周男查帳，周男驚覺後，開始脫產，將市值200萬元的保時捷低價出售，也找人販售位在三峽區的3000萬元豪宅。檢方發現周男脫產行為後，緊急收網，將他聲押獲准，並依照違反《銀行法》「背信」、「偽造文書」等罪嫌，提起公訴。

一審法院審理後，認定他侵吞新台幣2億6千多萬元、美金1百70餘萬元，合計侵吞達3億1千餘萬元，因此判刑10年6月。全案上訴第二審，高等法院審理後，認為周男的行為嚴重影響金融秩序，因此加重改判有期徒刑12年4月。可上訴。