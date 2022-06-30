已婚噁男「偏愛未成年女童」　佯裝女性...誘3少女拍11張自慰裸照

▲一名男子佯裝女性，誘騙3名未成年少女拍攝裸照。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫xframe）

記者黃資真／台中報導

台中一名已婚張姓男子為滿足個人性慾，佯裝成女性在網路上引誘、恫嚇多名國小國中少女自攝裸照，得手後還稱要傳給對方父母看，得手共11張裸照。台中地院依引誘、脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號等4罪，判他合併執行有期徒刑6年6月。

判決指出，張男自2020年4月起佯裝女性，在臉書先與13歲的小花（化名）談及性方面話題，並引誘小花拍攝自己胸部、陰部等裸照。

取得照片後，張男竟得寸進尺要求小花拍攝自慰影片，如果不從就公開她的裸照，「就自己跟廣大的鄉民解釋吧」、「妳都不聽話了我幹嘛乖」、「等別人手上都有時我再刪我的吧」又恐嚇稱要傳給她媽媽看，但小花這次拒絕配合。

事後張男轉移目標，用相同手法接續騙到另外11歲、12歲女童的裸照，後來有家人得知此事趕緊報警，檢警分別在5月、7月前往張男家中搜索，從2台電腦、外接硬碟與手機裡搜出3名未成年少女的裸照。

被逮後張男坦承上述犯行，不過辯護人主張將張男送精神鑑定，主張他在行為時因精神障礙或其他心智缺陷，辨識能力顯著降低，請求減輕其刑。

鑑定報告顯示，雖然張男坦承性傾向喜歡年幼且未成年者，但張男尚可結婚生子，且其婚姻伴侶為成年人，推論被告並不符合臨床精神科診斷戀童症，也無證據顯示其於案發時，有因知覺扭曲變異之精神病病徵。

法官考量張男終能坦認犯行，已見悔意，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號3個罪，各判3年2月；脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪，判4年6月，合併執行6年6月，可上訴。