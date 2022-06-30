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時代的眼淚！蘆洲唯一肯德基今晚熄燈　在地人哭了：不要走啊

▲▼（圖／翻攝自Google Maps）

▲肯德基蘆洲三民店將於今晚歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

記者朱祖儀／綜合報導

蘆洲唯一一間肯德基將於今（30）晚歇業，閉店啟事中提到，因為租約到期，店家選擇熄燈，希望民眾還是能到鄰近分店繼續支持。不少人看到後相當不捨，表示「不要走啊」。

臉書「我是蘆洲人」貼出肯德基蘆洲三民店的閉店啟事，上面寫著「感謝您長期支持本餐廳，因租約到期，最後營業日為2022/6/30 22:00，誠摯邀請您至鄰近餐廳惠顧，讓我們繼續為您服務」。圖片中也貼出附近店家三重三和店的地址，希望民眾可以改到該處消費。

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▲（圖／翻攝自Facebook／我是蘆洲人 LoveLuzhou）

▲不少人看到肯德基蘆洲三民店的閉店啟事都很難過。（圖／翻攝自Facebook／我是蘆洲人 LoveLuzhou）

不少人看到後難過表示，「那家肯德基也是我高中時期的回憶」、「蘆洲沒有肯德基了」、「天啊不～～～我最愛的肯德基三民店，是從小到大的回憶捏，不要走啊」、「跟童年說再見」、「OMG，都開這麼多年了，只能留在回憶裡了」、「再見了，時代的眼淚」、「好遠～～～我以後吃不到肯德基怎麼辦」。

也有人猜測，「房東大概又要漲價吧…不然就是要蓋房子」、「哇，房租太貴嗎」、「一定又是租金漲價了吧」。而該地房東建商「宇田建設」先前接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，「退租其實在上半年就有在談，我們這邊有自家的規劃考量、肯德基那邊也有衡量疫情對生意的衝擊，所以雙方是有退租共識的。」目前沒有要找下一個租客，未來該地會如何運用還在規劃當中。

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