擘劃警政科技藍圖　警政署長陳家欽今榮退！任期史上第3長

記者張君豪／台北報導

警政署長陳家欽申請提前退休，6月30日生效，由高雄市政府警察局長黃明昭接任；警政署今天下午舉行卸任、新任署長交接典禮，內政部長徐國勇到場主持，全台縣市警局長及三線二星以上管理層均到場見證，包含中華民國警察之友、國際刑警之友總會、退休警察協會理事長及工商界貴賓觀禮交接過程。

▲新舊任警政署長黃明昭、陳家欽30日下午舉行交接儀式、內政部長徐國勇到場主持。（圖／記者張君豪攝）

徐國勇致詞表示，陳家欽擔任警政署長4年9個月，為國家做出貢獻，讓警界飛快成長，雖然即將卸任警界大家長，希望新任署長黃明昭承接基礎，繼續為治安打拼。





▲新舊任警政署長黃明昭、陳家欽30日下午舉行交接儀式，儀式後陳家欽接受部屬歡送離開。（圖／記者張君豪攝）

徐國勇指出，陳家欽是中央警察大學正科45期，犯罪防治研究所博士畢業，歷任各項重要警職，一生獻予警界42年之久，106年調陞警政署署長至今，在任近4年9個月，為治安維護和警政建設開創新猷，完成很多歷史性的突破。

陳家欽上任後戮力擘劃警政科技藍圖：跳脫單打獨鬥之思維，以跨部會合作為基礎，規劃「科技偵查提升方案」及「新世代打擊詐欺策略行動綱領」等重要警政藍圖，逐步推動「科技犯罪防制中心」法制化及成立「打詐國家隊」作業，並爭取3年7億6,000萬元採購科技偵查相關軟硬體及培訓專業人才。



徐國勇點出，陳家欽任內屢偵破社會矚目案件：分別於2019年化解桃園車行遭持槍挾持案、2020年破獲史上最大宗槍彈走私案、查獲子彈10萬200顆、及長短槍114枝、2021年破獲最大陸路毒品走私案、查獲海洛因磚1172塊、重約400公斤等重大社會矚目案件，有效安定民心、平穩社會秩序。

徐國勇感性說道，警察是防疫國家隊的重要成員，陳署長在非洲豬瘟及新冠肺炎疫情率先啟動警界投入防疫、有效防堵非洲豬瘟入侵台灣，基成警力在偵處疫情假訊息、查緝仿冒口罩等工作，有效控制疫情擴散。

另外陳家欽除了維護社會治安外，更全面性實施警政改革，包括推動《槍砲彈藥刀械管制條例》、《跟蹤騷擾防治法》、《刑法妨害公務罪》等法律增修案，從根本解決基層員警執勤所面臨的問題；成立「警察專屬律師團」及「法律諮詢專線電話」，全時提供員警因公涉訟法律協助及執法疑義解答。

近年來警政署更簡化受理報案三聯單，加速民眾報案流程，同時避免員警匿報刑案；增購汰換警用無線通訊設備、「互動式情境模擬射擊訓練靶場」、「拋射式電擊器」等應勤裝備，保障第一線警察同仁執勤安全；完成警察服制改革方案，讓社會耳目一新，有效提升警察專業形象。

另外陳家欽任內努力推動「改善地方警察機關職位結構」、提高薪資俸額上限及修正「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」等福利措施，暢通員警升遷管道及薪資結構，以激勵工作士氣；並因應疫情發展，主動為警察同仁公費投保防疫保險，保障第一線員警安全。

交接完成後，陳家欽在警政署部屬及全台各縣市警局長擁簇下接受歡呼，依循舊例步出警政署，新任署長黃明昭也正式接任，預料將展開下一波的人事布局及警政工作。

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