　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

擘劃警政科技藍圖　警政署長陳家欽今榮退！任期史上第3長

記者張君豪／台北報導

警政署長陳家欽申請提前退休，6月30日生效，由高雄市政府警察局長黃明昭接任；警政署今天下午舉行卸任、新任署長交接典禮，內政部長徐國勇到場主持，全台縣市警局長及三線二星以上管理層均到場見證，包含中華民國警察之友、國際刑警之友總會、退休警察協會理事長及工商界貴賓觀禮交接過程。

▲新舊任警政署長黃明昭、陳家欽30日下午舉行交接儀式、內政部長徐國勇到場主持。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新舊任警政署長黃明昭、陳家欽30日下午舉行交接儀式、內政部長徐國勇到場主持。（圖／記者張君豪攝）

徐國勇致詞表示，陳家欽擔任警政署長4年9個月，為國家做出貢獻，讓警界飛快成長，雖然即將卸任警界大家長，希望新任署長黃明昭承接基礎，繼續為治安打拼。

▲新舊任警政署長黃明昭、陳家欽30日下午舉行交接儀式、內政部長徐國勇到場主持。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新舊任警政署長黃明昭、陳家欽30日下午舉行交接儀式，儀式後陳家欽接受部屬歡送離開。（圖／記者張君豪攝）

徐國勇指出，陳家欽是中央警察大學正科45期，犯罪防治研究所博士畢業，歷任各項重要警職，一生獻予警界42年之久，106年調陞警政署署長至今，在任近4年9個月，為治安維護和警政建設開創新猷，完成很多歷史性的突破。

陳家欽上任後戮力擘劃警政科技藍圖：跳脫單打獨鬥之思維，以跨部會合作為基礎，規劃「科技偵查提升方案」及「新世代打擊詐欺策略行動綱領」等重要警政藍圖，逐步推動「科技犯罪防制中心」法制化及成立「打詐國家隊」作業，並爭取3年7億6,000萬元採購科技偵查相關軟硬體及培訓專業人才。

徐國勇點出，陳家欽任內屢偵破社會矚目案件：分別於2019年化解桃園車行遭持槍挾持案、2020年破獲史上最大宗槍彈走私案、查獲子彈10萬200顆、及長短槍114枝、2021年破獲最大陸路毒品走私案、查獲海洛因磚1172塊、重約400公斤等重大社會矚目案件，有效安定民心、平穩社會秩序。

徐國勇感性說道，警察是防疫國家隊的重要成員，陳署長在非洲豬瘟及新冠肺炎疫情率先啟動警界投入防疫、有效防堵非洲豬瘟入侵台灣，基成警力在偵處疫情假訊息、查緝仿冒口罩等工作，有效控制疫情擴散。

另外陳家欽除了維護社會治安外，更全面性實施警政改革，包括推動《槍砲彈藥刀械管制條例》、《跟蹤騷擾防治法》、《刑法妨害公務罪》等法律增修案，從根本解決基層員警執勤所面臨的問題；成立「警察專屬律師團」及「法律諮詢專線電話」，全時提供員警因公涉訟法律協助及執法疑義解答。

近年來警政署更簡化受理報案三聯單，加速民眾報案流程，同時避免員警匿報刑案；增購汰換警用無線通訊設備、「互動式情境模擬射擊訓練靶場」、「拋射式電擊器」等應勤裝備，保障第一線警察同仁執勤安全；完成警察服制改革方案，讓社會耳目一新，有效提升警察專業形象。

另外陳家欽任內努力推動「改善地方警察機關職位結構」、提高薪資俸額上限及修正「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」等福利措施，暢通員警升遷管道及薪資結構，以激勵工作士氣；並因應疫情發展，主動為警察同仁公費投保防疫保險，保障第一線員警安全。

交接完成後，陳家欽在警政署部屬及全台各縣市警局長擁簇下接受歡呼，依循舊例步出警政署，新任署長黃明昭也正式接任，預料將展開下一波的人事布局及警政工作。

【相關新聞】

快訊／汐止35噸聯結車輾過機車　一對男女慘壓輪下失去心跳

►天虹副總撞死人獲禮遇！議員痛批：警要死者家屬交出健保卡查病史

►天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了　傍晚自請處分

 

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
偷聽電話她內線撈5千萬！　最衰的是謝長廷大舅子
快訊／峮峮確診！　緊急取消《飢餓遊戲》錄影
男大生染疫後「硬不起來」！　病毒「攻擊3部位」害他軟趴趴
Honda「喜美」確定重返台灣！　車型、規格曝光
一中商圈人潮在這！　排隊人龍超長
「伏地挺身」趴少女兩腿間！　爸一開門驚見全裸現場
台灣鳳梨到貨日本發霉　陳吉仲：他們的問題「願再送百公斤」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄海上皇宮恐遭拆除　「價值只剩1365萬」債主控法院賤賣

光寶宋恭源談併購　女密友偷聽買股撈5千萬！最衰的是謝長廷大舅子

反悔不買帝寶豪宅　僑胞敗訴賠1384萬...還挨告「偷渡回台」

雲林林中村溪水暴漲沖刷土石　地基恐坍塌...電桿搖搖欲墜

國1驚悚追撞影片！駕駛開ACC沒剎車直衝工程車...車頭爆開全爛

徐國勇點名加強這三項工作　新任警政署長黃明昭：全力以赴

獨／等救護車遇緊急情況　撥119「線上指導急救」續命

獨／救護車出勤平均變慢54秒　兩大影響原因曝光

獨／小孩昏睡vs.昏迷不醒　119接電話「60秒內」要決定是否送醫

獨／「恩恩案」追蹤！全台救護出勤大調查　僅8縣市達標

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

小黑柴被鄰居阿姨「連啵15下」　破音慘叫趕緊逃：阿母救郎喔

高雄海上皇宮恐遭拆除　「價值只剩1365萬」債主控法院賤賣

光寶宋恭源談併購　女密友偷聽買股撈5千萬！最衰的是謝長廷大舅子

反悔不買帝寶豪宅　僑胞敗訴賠1384萬...還挨告「偷渡回台」

雲林林中村溪水暴漲沖刷土石　地基恐坍塌...電桿搖搖欲墜

國1驚悚追撞影片！駕駛開ACC沒剎車直衝工程車...車頭爆開全爛

徐國勇點名加強這三項工作　新任警政署長黃明昭：全力以赴

獨／等救護車遇緊急情況　撥119「線上指導急救」續命

獨／救護車出勤平均變慢54秒　兩大影響原因曝光

獨／小孩昏睡vs.昏迷不醒　119接電話「60秒內」要決定是否送醫

獨／「恩恩案」追蹤！全台救護出勤大調查　僅8縣市達標

台南女中新二代走不一樣的路　隻身前往越南尋根築夢

高雄海上皇宮恐遭拆除　「價值只剩1365萬」債主控法院賤賣

35KG巨汪興奮「飛撲起跳」幫她添6道瘀青　爸躺沙發逗狗誤傷媽

竹縣+872　年度累積確診9.4萬！第二次追加劑明起施打

先探／破底無罪　反彈有理

「非主管」員工年薪中位數出爐！半導體業拿下逾半　晶豪科高達433萬

「台中人喜歡解決問題行動派」　蔡其昌：盧秀燕公關有餘做事不足

光寶宋恭源談併購　女密友偷聽買股撈5千萬！最衰的是謝長廷大舅子

快訊／峮峮「確診」症狀曝光　緊急取消錄影

傳被蘇貞昌冷凍　花敬群今報告3分鐘「感謝院長」4次

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

社會熱門新聞

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

滷肉飯命案逮14人　2逃亡大咖身分曝

長美巷有事巷內解決！連長兒偷摸媽媽桑屁股遭打死

快訊／提油燒死夫！前空姐下場出爐

全台最後公娼「桃園天天樂」今熄燈　負責人身分曝光

正妹美甲師是販毒首腦！豪宅放海蟾蜍　

桃園屁孩連2撞警車畫面曝光！3警拔腿狂追

「桃園保安大隊擊敗屁孩」　第一視角影片曝光

快訊／嘉義嘉樂福夜市旁大火　倉儲全面燃燒

桃園保大員警緝捕持槍4男　鄭文燦肯定、局長頒破案獎金

更多熱門

相關新聞

國1白車直衝施工防撞車！駕駛開ACC沒剎車

國1白車直衝施工防撞車！駕駛開ACC沒剎車

國道1號北向150.7公里處30日發生一起轎車猛撞施工緩撞車的交通事故！一名41歲的蔡姓男子，駕駛白色車輛由豐原交流道出發前往新竹，過程中疑未注意車前路況，竟直接和前方的施工緩撞車猛力撞上，所幸整起事故中並無人員傷亡，不過蔡男所駕駛的白色轎車，也因撞擊力道當場凹陷損毀。至於詳細肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。

徐國勇點名加強這三項工作　黃明昭：全力以赴

徐國勇點名加強這三項工作　黃明昭：全力以赴

暢快高歌《我們不一樣》　7失聯移工唱完下秒栽了

暢快高歌《我們不一樣》　7失聯移工唱完下秒栽了

大雨成災！台西鄉大排潰堤　500豬隻泡水裡

大雨成災！台西鄉大排潰堤　500豬隻泡水裡

砂石車撞倒10公尺路樹壓傷2騎士　2傷者急送醫

砂石車撞倒10公尺路樹壓傷2騎士　2傷者急送醫

關鍵字：

徐國勇內政部長黃明昭陳家欽影音警政署長

讀者迴響

熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面