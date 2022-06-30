松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！校方證實：全高一今重考

▲北市松山高中傳出高一學生將媽媽的國文科答案上傳到社群，導致高一生在今天全部重考。（圖／取自松山高中臉書）

記者許敏溶／台北報導

松山學生外流期末考答案害高一生重考！台北市松山高中一名高一學生，媽媽為同校國文老師，該生竟在居隔期間偷看媽媽電腦，並拍下期末考答案上傳到社群而遭檢舉，松山高中校長陳清誥向《ETtoday新聞雲》證實，今（30日）天上午高一學生國文科已完成重考，高一生會以這次考試成績為主，該生也會依照校規處罰。

北市松山高中臉書黑特版粉專日前有一則貼文，指國文科考題答案竟在考前外流，後來發現竟是一名松山高中高一學生，該生媽媽為同校國文科老師，因在家居隔未到校，竟將媽媽電腦中的國文科答案拍下並上傳到社群，事後刪除相關資訊。

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松山高中校長陳清誥今證實確有此事，週二（28日）深夜接獲通知後，立即邀請所有國文老師討論，校方與學生家長及家長代表昨天達成共識，決定在今天重考，今天早上已經完成高一所有學生的重考，不會影響學生放學時間。

陳清誥指出，校方得知消息後進行快速處理，而決定重考是基於公平性，因為成績涉及繁星等升學考試，校方站在教育立場，小孩子做錯了，該負的責任還是要負，會依照校規處罰，相信當事人比我更難受，也要讓小孩子知道錯在那邊，自己做錯也會影響父母，故父母從小就要灌輸孩子法治觀念。

陳清誥提醒學生與家長，學校允許學生犯錯，可以讓學生消過，但踏出校園、進入社會，若在公司竊取機密，不是記過就算了，牽涉到法律問題。

不過，陳清誥指出，負責出題國文老師，將考卷交到學校的SOP沒有問題，沒想到仍發生答案外流，所以校方也以這次事件為例，提醒老師要特別警惕，避免類似狀況重演。