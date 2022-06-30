　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！校方證實：全高一今重考

▲▼北市松山高中。（圖／取自松山高中臉書）

▲北市松山高中傳出高一學生將媽媽的國文科答案上傳到社群，導致高一生在今天全部重考。（圖／取自松山高中臉書）

記者許敏溶／台北報導

松山學生外流期末考答案害高一生重考！台北市松山高中一名高一學生，媽媽為同校國文老師，該生竟在居隔期間偷看媽媽電腦，並拍下期末考答案上傳到社群而遭檢舉，松山高中校長陳清誥向《ETtoday新聞雲》證實，今（30日）天上午高一學生國文科已完成重考，高一生會以這次考試成績為主，該生也會依照校規處罰。

北市松山高中臉書黑特版粉專日前有一則貼文，指國文科考題答案竟在考前外流，後來發現竟是一名松山高中高一學生，該生媽媽為同校國文科老師，因在家居隔未到校，竟將媽媽電腦中的國文科答案拍下並上傳到社群，事後刪除相關資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

松山高中校長陳清誥今證實確有此事，週二（28日）深夜接獲通知後，立即邀請所有國文老師討論，校方與學生家長及家長代表昨天達成共識，決定在今天重考，今天早上已經完成高一所有學生的重考，不會影響學生放學時間。

陳清誥指出，校方得知消息後進行快速處理，而決定重考是基於公平性，因為成績涉及繁星等升學考試，校方站在教育立場，小孩子做錯了，該負的責任還是要負，會依照校規處罰，相信當事人比我更難受，也要讓小孩子知道錯在那邊，自己做錯也會影響父母，故父母從小就要灌輸孩子法治觀念。

陳清誥提醒學生與家長，學校允許學生犯錯，可以讓學生消過，但踏出校園、進入社會，若在公司竊取機密，不是記過就算了，牽涉到法律問題。

不過，陳清誥指出，負責出題國文老師，將考卷交到學校的SOP沒有問題，沒想到仍發生答案外流，所以校方也以這次事件為例，提醒老師要特別警惕，避免類似狀況重演。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
100K達陣！大谷翔平狂飆11次三振　預約本季第7勝
快訊／台股重挫逾400點！下探14800　台積電大跌14.5
LIVE／雙颱共舞！芙蓉颱風今生成 艾利最快明接棒
快訊／又一熱帶低壓生成！最快明變「艾利」颱風
25歲正妹美甲師竟是販毒首腦！客廳花束都用台幣折
趙孟姿出血驚「子宮頸閉鎖不全」！緊急手術　救命線護兒
松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！　校方：高一全部重考
快訊／300億租屋補貼啟動！申請只需5步驟
「2024總統史上最辛苦」　他揭台灣未來3大危機
快訊／中職測試會入選名單公布！　史上推薦最多74人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

又一熱帶低壓生成！最快明變「艾利」颱風　雙颱共舞近台時間點曝

麥當勞神秘代號太可愛　妹子求解！釣出麥胞曝「小圓」真面目

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！校方證實：全高一今重考

亞大學士後獸醫系驚傳集體作弊　遭疑「包庇獸醫二代」校方回應了

迷你加油站一天5小時「限機車加95」　當地人曝原因超貼心

時代的眼淚！蘆洲唯一肯德基今晚熄燈　在地人哭了：不要走啊

快訊／送水管漏水！高雄2行政區7／1停水20hrs　3.6萬戶受影響

銀髮開創事業第二春不嫌晚　勞動部銀髮高齡者創業貸款鬥相挺

「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑　蝶屋、無限列車站在台搶先亮相

聲音不該從前方傳來⋯洗車工姜泰宇重新寫作　考察全台凶宅新作曝

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

男對女警比「超噁手勢」！　依妨害公務、性騷擾送辦

又一熱帶低壓生成！最快明變「艾利」颱風　雙颱共舞近台時間點曝

麥當勞神秘代號太可愛　妹子求解！釣出麥胞曝「小圓」真面目

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！校方證實：全高一今重考

亞大學士後獸醫系驚傳集體作弊　遭疑「包庇獸醫二代」校方回應了

迷你加油站一天5小時「限機車加95」　當地人曝原因超貼心

時代的眼淚！蘆洲唯一肯德基今晚熄燈　在地人哭了：不要走啊

快訊／送水管漏水！高雄2行政區7／1停水20hrs　3.6萬戶受影響

銀髮開創事業第二春不嫌晚　勞動部銀髮高齡者創業貸款鬥相挺

「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑　蝶屋、無限列車站在台搶先亮相

聲音不該從前方傳來⋯洗車工姜泰宇重新寫作　考察全台凶宅新作曝

華航商務艙網路獨享菜單7／1上線　友善地球蔬食入菜

快訊／T1最強防守專家是他！　林秉聖再奪2項年度防守大獎

KID合體坤達「紀念日」懷念小鬼　逼哭網友：好想他

梳毛碰觸到「神秘G點」壯漢汪後腳打鼓　歪屁股滿臉銷魂：繼續～

100K達陣！大谷翔平主投5.2局狂飆11次三振　預約本季第7勝

醫師偷吃人妻大聊體位　判賠綠帽夫30萬！求「遮掩全名」法官不准

賴坤成怨嘆當「哈巴狗」求見高層　劉櫂豪：不會把誰當空氣

1日7餐胖到120！《星光》盧學叡「血壓200」狠甩40公斤

89.8萬起！納智捷「URX WILDFUN」野FUN版上市　粗獷風格更強烈

南韓目標組16人↑偶像男團　金東彬、元鉉植隊友真面目揭開

生活熱門新聞

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

大雨連6天！準芙蓉水彈雙夾熱區出爐

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

舅冷凍宅配送姪子蛋糕全摔爛！發文公審反被酸

媳婦照顧婆婆17年！聽她一句話心碎了

什麼東西不能帶進晶圓廠？工程師回答惹人鼻酸

哥啪嫩女友！歡愛聲響徹全家…吃飯也聽得到

又淹！台中沙鹿驚見「血河」民宅被灌水　在地人崩潰

7月戴口罩規定一次看！防疫新制懶人包

更多熱門

相關新聞

成大資工新生「想重考去台大」　台大生揭1關鍵搖頭

成大資工新生「想重考去台大」　台大生揭1關鍵搖頭

大學選擇的科系，攸關到未來的職涯發展，如果沒有成功錄取心中的第一志願，有些人會選擇重考，一名成大資工系新生表示，學測前一天失眠，導致成績不如預期，想花一年的時間重考台大資工，不過網友們看了原PO的未來規劃後，紛紛搖頭勸退，底下也釣出台大生留言，「沒必要重考」。

台大生重考「又上醫學系」　ICU醫點出1問題

台大生重考「又上醫學系」　ICU醫點出1問題

小二國文作業要畫情境圖！媽見題目崩潰

小二國文作業要畫情境圖！媽見題目崩潰

公務人員初等考試　明年不考公文格式用語

公務人員初等考試　明年不考公文格式用語

松山高中2生確診、午後採預防性停課

松山高中2生確診、午後採預防性停課

關鍵字：

松山高中國文重考

讀者迴響

熱門新聞

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

林進認愛1年　「跟男友披白紗」畫面超浪漫！甜蜜告白

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

滷肉飯命案逮14人　2逃亡大咖身分曝

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面