台大生無聊重考「又上醫學系」！ICU醫曝過來人經歷　點出1問題

▲台大醫學系學生重考又再次錄取。（圖／ETtoday資料照，照片人物與本事件無關）

記者朱祖儀／綜合報導

台大一名醫學系大一學生因為「想體驗面試快感」重考學測，沒想到又再次錄取，引起外界熱議。對此，同樣是台大醫學系畢業的ICU醫生陳志金發表看法，表示通常醫學系要到大三才有機會碰到系主任，因此該學生面試時沒被認出來很正常，認為整件事的重點在於「動機」為何。

陳志金在臉書發文表示，此事是制度問題，雖然沒有違規，但好奇「動機」是什麼，也說這件事未來可能會繼續在同儕及師長間流傳，「是否會影響到對此學生個人的觀感？」

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另外，陳志金指出，醫學系系主任不認識學生是很正常的事，大一、大二新生通常還在校總區唸共同科目，直到大三才會到醫學院，這時依照系主任的醫療專科，有機會被帶到小組討論的學生才可能認識，再來就是見實習時，「有輪到系主任該專科見實習的學生，才可能再多認識『幾個』」。否則通常只有在特殊狀況，才可能認識到個別的學生。

陳志金也表示，系上教授可能也只認識部分的學生，因此口試教授沒認出該名學生也很正常，「不要說系主任不可能認識所有醫學生了，醫學生當中，應該也有不少人不認識系主任」。不少網友看完後回應，「比起有無違規，真的覺得動機比較值得討論」、「藉由這次機會，系主任會認識他了」、「他或許只是出於一種戲謔式的自我挑戰，也想挑戰體制，沒有想到會害到別人」。