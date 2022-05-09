小二作業要畫情境圖！媽見題目「精益求精」崩潰…網曝專業解答

▲小學生的作業內容越來越多元。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／閔文昱報導

孩子的作業，常常變成家長的惡夢。一名媽媽分享國小二年級的國語作業，只見一道題目竟是要求學生畫出成語「精益求精」的情境圖，讓她相當崩潰，不知該如何解答。文章一出，馬上掀起熱議，其中就有網友給出了專業解答。

一名媽媽近日在臉書社團「爆廢公社」PO出小學國文作業，只見題目為「精益求精：比喻不斷努力求進步」，希望學生能畫出相關情境，進而更加認識、了解該成語。但由於「精益求精」的概念較抽象，因此要畫出具體情境，不僅難倒小學生，就連媽媽也相當苦惱，直呼「怎麼感覺這題又…更難了，小二的功課。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國小二年級作業難倒家長。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

文章一曝光，瞬間也看傻不少網友，紛紛留言「我覺得我要跟小孩一起讀小學了…」、「去問爸爸」、「到底是為難孩子⋯還是為難家長」、「這是考國文還是考繪畫」、「現在孩子真的太難了」、「這畫出來很色欸」、「用寫的就不行了還用畫的」、「到底是國文課還是美術課⋯現在的教育不知道在搞什麼」、「什麼無聊整人的功課」。

其中，也有不少網友給出建議，「我會建議小孩畫爬樓梯就好了（更上一層樓）」、「畫3張考卷，成績從10-50-100，再畫一個人讀書」、「畫一張60分的考卷，再畫一張80分的考卷」、「畫一個水珠，旁白：濃縮再濃縮，提煉再提煉」、「畫小朋友在書桌寫字，書桌上還有一疊書」、「畫個老媽追孩子，手裡拿的樹枝，愛的小手，最後藤條」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完