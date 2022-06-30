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泰國Cosplay神人「扮成炸雞」！網驚：業配竟然接到台灣來了

▲▼泰國Cosplay神人「Lowcostcosplay」竟然扮成肯德基新品「酸辣滴咔泰檸脆雞」。（圖／Facebook／Lowcostcosplay）

▲泰國Cosplay神人「Lowcostcosplay」竟然扮成肯德基新品「酸辣滴咔泰檸脆雞」。（圖／Facebook／Lowcostcosplay）

記者林育綾／綜合報導

泰國Cosplay神人「Lowcostcosplay」，日前竟然扮成肯德基新品「酸辣滴咔泰檸脆雞」，將自己裹成炸雞翅模樣惟妙惟肖，讓許多台灣網友也驚呼簽到「竟然業配接到台灣來了！」、「竟然是找遠在泰國的網紅業配！」、「這是請國際巨星業配的意思嗎！」

▲▼泰國Cosplay神人「Lowcostcosplay」竟然扮成肯德基新品「酸辣滴咔泰檸脆雞」。（圖／Facebook／Lowcostcosplay）

▲泰國Cosplay神人Lowcostcosplay，竟然扮成肯德基新品「酸辣滴咔泰檸脆雞」。（圖／Facebook／Lowcostcosplay）

泰國網紅「Lowcostcosplay」近年以Cosplay爆紅，日前用泰式幽默在臉書粉專Cosplay「酸辣滴咔泰檸脆雞」，表示「就連泰國人都想吃！」PO文一出就掀起台灣與泰國兩地網友留言分享，狂讚絕對是肯德基史上最強業配，更釣出許多潛水多時的台灣網友留言「台灣人來簽到」、「太讚！明天就去買」、「肯德基很會耶」。

▲▼泰國Cosplay神人「Lowcostcosplay」竟然扮成肯德基新品「酸辣滴咔泰檸脆雞」。（圖／Facebook／Lowcostcosplay）

▲網友驚訝「竟然業配接到台灣來了！」（圖／Facebook／Lowcostcosplay）

肯德基此次推出「酸辣滴咔泰檸脆雞」結合經典的咔啦脆雞獨特的香脆外皮與多汁雞肉，搭配以檸檬和南薑、蒜、辣椒等多種香辛料調製而成的獨門泰式酸辣香檸醬，以檸檬為主的香辛調味鮮香提味，呈現出絕佳的熟悉又道地泰式風味。

▲「酸辣滴咔泰檸脆雞」將泰式料理口味結合酥脆多汁的咔啦脆雞。（圖／記者林育綾攝）

而清爽的泰式酸辣香檸醬，淋在酥脆多汁的咔啦脆雞上，再灑上由辣椒片、洋芫荽葉等組成的香辣灑粉，不只外型吸睛，吃起來清香中又伴著微酸微辣口感，道地口味讓人一秒置身泰國。「酸辣滴咔泰檸脆雞」在即日起～8月1日全台期間限定登場。

▲「繼光香香雞X貓貓蟲咖波」首度聯名推出超Q「咖波的香香雞寶盒」。（圖／業者提供）

另外，台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」宣布首度攜手擁有百萬粉絲的肉肉教主「貓貓蟲咖波」，聯手推出超狂「咖波的香香雞寶盒」，不僅一次就能吃到3款人氣炸物，還有超可愛聯名手提炸雞盒，加碼再送限量聯名款貼紙，即日起至7月27日限時開賣，售完為止。

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