肯德基推出超狂「爆漿榴槤球」！新品酸辣泰檸脆雞同步限時開賣

記者林育綾／台北報導

一秒到泰國！肯德基為滿足消費者夏日解饞需求，全新推出「酸辣滴咔泰檸脆雞」，將泰式料理口味結合酥脆多汁的咔啦脆雞；同步還有超狂的「爆漿榴槤球」，以水果之王豐富口感，讓悶熱夏天有異國風情，將於6/28至8/1限定登場。

▲肯德基推出超狂新品！「爆漿榴槤球」以水果之王豐富口感讓消費者驚艷。（圖／記者林育綾攝，下同）

▲「酸辣滴咔泰檸脆雞」將泰式料理口味結合酥脆多汁的咔啦脆雞。



肯德基「酸辣滴咔泰檸脆雞」以獨家11種私房香料醃漬而成的咔啦炸雞，將香脆外皮與多汁雞肉，搭配以檸檬和南薑、蒜、辣椒等多種香辛料調製而成的獨門泰式香檸酸辣醬融合，以檸檬為主的香辛調味鮮香提味，呈現道地泰式風味。

泰式酸辣醬淋在酥脆多汁的咔啦雞上，再灑上由辣椒片、洋芫荽葉組成的香辣灑粉，不只外型吸睛，吃起來更是清香中伴隨微酸辣口感。

▲泰式酸辣醬淋在酥脆多汁的咔啦雞上。

同步加碼「爆漿榴槤球」，將東南亞水果之王榴槤融入新品研發，酥脆又帶點Q軟的外皮，包住濃郁香甜的榴槤內餡，一口咬下，內餡爆漿而出，獨特濃郁的榴槤香甜不膩，讓第一次吃榴槤的人也能感受水果之王的驚艷。

▲肯德基推出超狂「爆漿榴槤球」。

此波新品在6/28～8/1限定登場，另外在6/28-7/11 限時2週，使用嚐鮮券代碼「50342」即可用149元嚐鮮價品嚐「酸辣滴咔泰檸脆雞」嚐鮮餐；而「酸辣滴咔泰檸脆雞」單點72元，有多種套餐組合優惠，「爆漿榴槤球」2顆1份99元。

▲▼「爆漿榴槤球」、「酸辣滴咔泰檸脆雞」6/28～8/1限定登場。（圖／記者林育綾攝）

另外，必勝客推出最新「榴芒水金金比薩」，特意選用當季台南玉井愛文芒果結合泰國金枕頭榴槤，比薩餅皮先是鋪上大塊榴槤果肉，接著淋上滿滿台南愛文芒果醬，最後撒了榴槤起司塊，打造起司與榴槤的罪惡雙倍濃郁口感，即日起搶先開放APP預購，6月28日起就能取貨，7月12日起全門市開賣。

▲必勝客榴槤比薩重磅回歸。（圖／業者提供）

你可能也想看

榴槤控等2年！超狂升級版「金枕頭榴槤X愛文芒果比薩」來了