假胸植入36年變這樣！6旬嬤矽膠「陳年發黃」流湯　整形醫也看傻

記者張寧倢／編譯

許多女性選擇以植入性方式隆乳，但相對也有風險。美國一名整形外科醫師就在TikTok上分享一段影片，她開刀從6旬患者體內取出超過36年的乳房植入物，疤痕組織鈣化破裂，導致內部矽膠滲出，發黃黏稠物讓網友嚇爆。連醫師本人都表示，儘管執業數十年，開刀時仍對眼前畫面感到震驚。

▲美國整形醫師分享超過36年的乳房植入物移除手術成果，矽膠破裂滲出畫面驚人。（圖／翻攝自TikTok／withdrnicole）

根據《每日郵報》報導，美國奧克拉荷馬州47歲整形醫師妮可（Nicole Castellese）近日在TikTok上傳影片警示隆乳者，附文寫道「患者的植入物已達35年以上，莢膜已經鈣化變硬。」畫面中可以看見，橘黃色的纖維組織已硬化，內部矽膠從破洞中流出，當她拿起來時，黏稠的植入物到處沾黏，令人難以想像這樣的東西竟是從人體取出的。

▲有網友表示，陳年植入物就像填滿果凍的甜甜圈。（圖／翻攝自TikTok／withdrnicole）

報導指出，影片中的案例是一名65歲女性，她在1985年左右接受了隆乳手術，而90年代一名醫師曾告知她可以繼續保留這對植入物，病患在向妮可求診的一年多前，乳房X光攝影就顯示其中一個假體已經破裂，但因為經濟問題等因素延誤了治療。妮可診斷後為她安排摘除乳房植入物、切除莢膜、乳房固定和引流手術。

由於畫面太令人震驚，影片點閱率迄今突破480萬次。發黃的矽膠植入物不禁讓網友們聯想到食物或其他物體，「我以為那是果醬甜甜圈」、「一開始大家真的會覺得是麵包」、「為什麼感覺很像學校的供餐」、「感覺像桃子之類的」、「禁忌版史萊姆」。

▲加州整形外科醫師Jae Chun也經常在IG分享取出乳房植入物的手術案例。圖為已植入18年的肌肉下矽膠植入物完整摘除照，儘管單側破裂但並未滲出莢膜。（圖／翻攝自Instagram／jchunmd1）

妮可回應，雖然大多數人會想到食物，但實際上黃色部份是人體在植入物周圍形成稱為莢膜的疤痕組織，若矽膠破裂通常會被包覆在莢膜內，但也有可能鈣化破裂而滲出，這時便需要動刀移除假體。她提醒，大約2006年以前植入的矽膠可能只能維持10年不到，破裂後難以察覺，而MRI（磁振造影）是確認植入物是否破裂的唯一方式。

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