懶得排隊！他機場「假裝扭傷」騙坐輪椅　快速通關爽到狂笑

▲28歲的詹金斯「假裝扭傷」騙坐輪椅，還大笑拍片炫耀。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名28歲男子準備從土耳其搭機返國，結果在機場因等待出關的隊伍太長，他害怕錯過班機又懶得排隊，所以竟「假裝扭傷」騙航管人員，而航管人員就這樣推出輪椅，讓他一路順暢通關，男子還將影片po上TikTok炫耀，引發網友正反議論。

根據《每日郵報》報導，現年28歲的詹金斯（Wolf Jenkins）16日準備從土耳其米拉斯-博德魯姆機場（Milas-Bodrum Airport）返國，而當他跟朋友趕到機場時，發現等待出關安檢的隊伍已經排到大門外，至少要2個小時才能通關，而當他看到坐輪椅的民眾可以優先通行後，決定要「假裝扭傷」試圖闖關。

從詹金斯po到TikTok的影片可以看到，他先是在一旁脫掉鞋子跟襪子，告訴航管人員自己在來機場的路上扭傷，接著航管人員就推來輪椅，在需要步行時，他還假裝腳踝很痛一瘸一瘸的往前走。最後詹金斯還被安排到左右無人座位，可以直接舒服地躺在上面。

詹金斯和朋友在影片中瘋狂大笑，他表示，「我超快就辦理完登機手續跟通過安檢，航管人員還問我是否適合飛行，我就說有必要的話還是能走路，這一切都是為了讓我們順利通過，不用排隊也不會錯過航班。」

這段影片上傳後已有超過百萬人觀看，有部分網友力挺表示，「這個把戲真的用對時間」、「非常高招」、「證明了要聰明工作不是努力工作」。但也有人批評，「這對真正需要的人來說非常無禮」、「提早到機場應該是常識」、「如果有其他人需要輪椅怎麼辦？」

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