人妻只穿薄紗！車內「睡衣誘惑」結果他阿嬤在後座　糗片爆紅

記者張寧倢／編譯

擁有230萬粉絲的網紅人妻麥肯琪（Mackenzie Lynn Smith）日前為了給丈夫驚喜，拿出一件有透視效果的黑蕾絲「情趣睡衣」，害羞地穿著坐上車，正當她想來場夫妻情趣的時候，不料，男方的奶奶竟然在汽車後座目睹一切，還稱讚麥肯琪穿得「很可愛」，場面超尷尬。

▲網紅麥肯琪（Mackenzie Lynn Smith）穿情趣睡衣見老公，結果身材全被對方的奶奶看光。（圖／翻攝自當事人IG、TikTok，下同）

​根據《每日星報》報導，國外網紅人妻麥肯琪在TikTok擁有230萬名粉絲追蹤，上傳的日常短片都能達到數十萬點閱，而她本周更新的一則影片點閱數更是超過1600萬次。她在影片開頭拿出一件性感的黑蕾絲睡衣，並表示自己打算穿這樣到門口迎接老公回家，「他再幾分鐘就到了，希望他會喜歡。」

▲老公看到性感睡衣沒有驚喜，只有驚嚇，反而是坐在汽車後座的奶奶大方稱讚麥肯琪。

接著，第一視角的影片可見，麥肯琪露出一雙長腿，先確認了附近沒有鄰居在看之後，她害羞又緊張地跑向老公的車，「我要走快一點」。她坐進副駕駛座後，老公卻當場傻眼，因為他的奶奶當時就坐在後座，不僅看見麥肯琪穿著情趣睡衣，還開心和她打招呼，「嗨！親愛的，妳穿得很可愛。」讓麥肯琪尷尬到講話結巴。

▲擁有百萬粉絲的網紅麥肯琪（Mackenzie Lynn Smith）近期才剛與未婚夫完婚。

影片累積上萬則網友留言，有人笑說「但奶奶100%贊成這套衣服」、「然後她還在擔心會被鄰居看到」、「奶奶說『很可愛』，代表她什麼都懂」、「天啊，我會想躲在被窩裡一整個禮拜」、「老公的反應看起來快哭了」。

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