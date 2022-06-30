25歲正妹美甲師竟是販毒首腦！豪宅當毒窟　海蟾蜍金雞金虎加持

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局刑大偵八隊今年1月查緝毒品時，往上追查出販毒集團首腦竟是年僅25歲的張姓女子，張女外型亮麗，身材高眺，不輸模特兒，她指揮旗下1男3女行銷、運送、分裝等，經營半年已獲利上百萬元，警方敲門搜索時，張女一臉驚恐，屋內擺有聚財的海蟾蜍、金雞及金虎神位，連擺在客廳的花束，也是用新台幣紙鈔摺成花朵，生活闊綽，全案已依毒品和組織犯罪防制條例起訴。

▲台中警方在一處豪宅內查獲販毒首腦竟是美豔女美甲師，屋內還擺有海蟾蜍、金雞、金虎，生活闊綽。（圖／民眾提供，下同）

警方去年底查獲1件以通訊軟體推播販售毒品咖啡包的毒品案，當時查扣10餘包咖啡包、3級毒品愷他命及不法所得10餘萬元，經鍥而不捨往上追查發現，販毒集團首腦竟是年輕漂亮正妹，她不但負責供應毒品來源，並招攬旗下1男3女成員負責收帳、分裝、運送及推播，分工細膩。

張女是取得合格證照的美甲師，每個月以近5萬元租屋在市區豪宅公寓，當成毒窟，出入以賓士車代步，外型時髦亮麗，身材高眺，生活闊綽，半年來已獲利上百萬元。

警方今年1月持搜索票及拘票前往豪宅查緝時，張女一開門，一臉驚恐，屋內電視櫃放置點鈔機及聚財擺件「海蟾蜍」，且供奉象徵財源的金雞及金虎神位，連擺在客廳的花束，也是用新台幣紙鈔摺成花朵，真的是「有錢花」。

現場查扣愷他命、毒品咖啡包、二級毒品梅錠、分裝袋、存摺、手機、點鈔機及40萬元等證物，毒品重量近700公克，全案業經檢察官依違反毒品危害防制條例和組織犯罪防制條例起訴。