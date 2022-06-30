請支援石斑！國防部採購1548公斤　國軍要幫忙吃爆

▲大陸片面暫停我國石斑魚輸入。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

大陸以檢出台灣石班魚含孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還有土霉素超標為由，片面暫停進口。對此，農委會呼籲全民多吃石斑，而國防部也將協助，透露年度已採購1548公斤，後續會以飲食安全、營養均衡及多元選擇為目標，並將參酌官兵飲食喜好開立菜單。

繼禁止鳳梨、釋迦、蓮霧輸入大陸，大陸海關總署日前稱因檢出禁藥，自13日起暫停台灣石斑魚輸入，29日再指台灣2批石斑魚輸入又檢出有藥物，證明藥物問題根本沒有得到解決。

對此，農委會指出，自10日大陸發布將於13日起暫停我國石斑魚輸入後，我國即未有輸出的石斑魚活魚運送至大陸，怒轟陸方既提不出科學證據，也不遵循國際規範，胡亂指控，令人不解和無法接受。

面對石斑魚遭禁，國防部指出，為配合行政院政策推廣促銷，已依各單位需求，年度已採購石斑魚1548公斤，後續會依飲食安全、營養均衡及多元選擇為目標，並參酌官兵飲食喜好開立菜單。

過去大陸以台灣鳳梨有病蟲害問題為由禁止進口，網路曾留傳一份「國軍鳳梨滿漢全席菜單」，當時國防部說明為假訊息，「混淆國人視聽，破壞部隊士氣的不道德行為」，如今大量採購石斑魚，再次引起關注。