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快訊／台大撤銷林智堅學位　陳時中：專業的事就在體制內解決

記者陳家祥／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大論文審定委員會9日上午公布結果，指林智堅大量抄襲余正煌的，情節嚴重，核定撤銷林的碩士學位。對此，民進黨台北市長參選人陳時中被問及此事時不願多談，僅說，「我想，有關學倫的事情是一件專業的事，專業的事就在體制內去解決」。

▲▼陳時中競選市長內科園區產業後援會成立大會。（圖／記者陳家祥攝）

▲陳時中競選市長內科園區產業後援會成立大會。（圖／記者陳家祥攝）

台大9日召開記者會表示，經審定委員會調查後，認定余正煌先生的論文並無抄襲情形，而是林智堅先生抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位；而教務處經核定後，也將撤銷林智堅的台大碩士學位。

台大強調，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。

律師張祐齊說，今天非常臨時收到這樣的訊息，所以有跟余正煌先生討論過怎麼回應。第一個，台灣大學社會科學院學術論文違反學術倫理審定委員會，認定余正煌先生並無抄襲之情事，對此深表欣慰。針對余正煌先生近日遭受毀謗、違反著作權之不實指控等相關情勢，將於適當時間提出告訴，以維權利。

張祐齊說，網路上有一些涉及到對余正煌先生名譽構成毀謗的部分，會對這部分提出妨害名譽的告訴。另外，涉及到論文本身有沒有侵害著作權的部分，台大的認定也已經出來，所以我們也會參考台大的說明，來考慮是否對林智堅提出侵害著作權的告訴或自訴。

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